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Когда ВСУ могут бить оружием США по России: в Пентагоне дали новое разъяснение

США дали добро на использование оружия США только для защиты от трансграничных атак

сегодня, 08:40
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Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон до сих пор не снял запрет на использование американского оружия для ударов вглубь территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

Когда ВСУ могут бить оружием США по России: в Пентагоне дали новое разъяснение

Пентагон. Фото: из открытых источников

Чиновник пообещал, что США продолжат тесно сотрудничать с украинскими партнерами и союзниками со всего мира в вопросе поддержки Украины.

"Наша политика не изменилась. Мы говорили, что украинцы могут использовать помощь США для защиты от трансграничных атак, то есть для контрудара. Относительно дальних ударов, глубоких ударов по России наша политика не изменилась", — сказал Райдер.

Стоит отметить, Украина уже давно призывает партнеров разрешить наносить дальнобойные удары по российской территории. Эффективные атаки на военные аэродромы страны помогли бы Украине защититься от массированных обстрелов со стороны Российской Федерации.

Так во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры уходят от прямых ответов на вопрос о сохранении ограничений на использование оружия по России.              

Глава украинского государства признал, что западные лидеры пытаются не говорить с ним на тему приминения западного оружия по территории России.  

"Но я поднимаю этот вопрос. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", — высказался Владимир Зеленский, дав понять, что дипломатические "игры" в общении с западными союзниками никуда не исчезли. 

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