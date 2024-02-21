Бывший президент США Дональд Трамп, заявивший о желании повторно побороться за президентский пост, назвал имена своих шести потенциальных претендентов на должность вице-президента.

Трамп остается одним из фаворитов на пост президента США. Фото из открытых источников

В списке Трампа оказались три его бывших соперника на праймериз от Республиканской партии. А именно – губернатор Флориды Рон Десантис, сенатор Тим Скотт и предприниматель Вивек Рамасвами.

Кроме того, в список потенциальных кандидатов на пост вице-президента США попали губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, член Палаты представителей Байрон Дональдс и бывший член Палаты представителей Тулси Габбард.

При этом наиболее вероятного кандидата Трамп отказался называть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины на самом деле понесли большие потери во время отступления из Авдеевки, поскольку оно было плохо спланировано, сообщило The Washington Post со ссылкой на украинских военных. Издание утверждает, что отступление было хаотичным и плохо спланированным. Украинские военные якобы сообщили изданию, что, несмотря на заявленные цели командования – сохранить жизнь личного состава, они не смогли безопасно отвести из города свои войска.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что польская полиция возбудила уголовное дело за разжигание ненависти в связи с появлением на митинге фермеров плаката с советской символикой и призывом к российскому диктатору Владимиру Путину. Как известно, 20 февраля польские фермеры более чем на 100 тракторах перекрыли дорогу у границы с Чехией. На одной из машин был флаг СССР и лозунг "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".



