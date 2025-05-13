Кого Трамп отправит на переговоры в Стамбул: в списке два имени

15 мая в Стамбуле предстоят прямые переговоры Украины и России. Президент США Дональд Трамп заявлял, что, возможно, даже сам присоединится к переговорам, однако, вероятно, он отправит двух своих представителей в Турцию.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, специальные представители президента США Стив Виткофф и Кит Келлог могут присоединиться к возможным переговорам Украины и России в Стамбуле.

"Высокопоставленные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Кит Келлог в четверг отправятся в Стамбул для возможных переговоров по поводу того, как прекратить войну России в Украине", — пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Напомним, что лидеры Европы и Владимир Зеленский предложили Владимиру Путину пойти на 30-дневную остановку огня. В ответ российский диктатор заявил, что открыт для прямых переговоров в Стамбуле. Президент Украины принял вызов Путина и согласился с ним на встречу в Турции, однако в Кремле не дали окончательного ответа, приедет ли российский диктатор в Стамбул.

В свою очередь Дональд Трамп настоял на встрече Украины и России в Турции пригрозив выходом из мирных инициатив по попыткам закончить войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виткофф назвал главные темы переговоров Украины и России под ультиматумом Трампа.

Также "Комментарии" писали о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, который назвал последний сигнал Путина по поводу переговоров. По его словам, это будет признаком того, что Россия не хочет окончания войны.



