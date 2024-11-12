Кого Трамп выбрал советником по нацбезопаности: что он говорит об Украине

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп постепенно формирует свою команду. В частности, пост советника по нацбезопаности, который сегодня занимает хорошо известный Украине Джейк Салливан, займет Майкл Уолц. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Майкл Уолц. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Уолц будет отвечать за информирование Трампа по ключевым вопросам национальной безопасности и кординацию с различными агентствами. Информацию о выборе, который сделал новоизбранный президент США, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Reuters добавило, что должность советника по нацбезопаности не требует утверждения Сенатом.

СМИ пишет, что Уолц имеет долгую историю в политических кругах Вашингтона.

Он был директором по оборонной политике при министрах обороны Дональде Рамсфелде и Роберте Гейтсе, и был избран в Конгресс в 2018 году.

В настоящее время Уолц является председателем подкомитета по вооруженным силам Палаты представителей, который курирует военную логистику, а также входит в состав специального комитета по разведке.

Кроме того, Майкл Уолц входит в оперативную группу республиканцев по Китаю и утверждает, что армия США не настолько подготовлена, как необходимо, на случай возникновения конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

По словам самого Уолца, его взгляды по поводу Украины изменились. После начала полномасштабного вторжения РФ он призвал администрацию Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь оттеснить российские войска. Однако в прошлом месяце он заявил, что необходимо пересмотреть цели США в Украине.

"В интересах ли Америки, собираемся ли мы вкладывать время, средства и ресурсы, которые нам сейчас так нужны в Тихом океане?", — задавался он вопросом.

Также Уолц оценил решение Трампа подтолкнуть союзников по НАТО тратить больше средств на оборону. Однако, в отличие от избранного президента, он не предлагал США выйти из Альянса.

"Послушайте, мы можем быть союзниками и друзьями и вести трудные разговоры", — сказал он в октябре.

Кроме того, известно, что, раскритиковав администрацию Байдена за провальный вывод войск из Афганистана в 2021 году, Уолц публично похвалил внешнеполитические взгляды Трампа.

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