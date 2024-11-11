СМИ узнали имя миллиардера, который сильно влияет на назначения в команде Трампа

Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск не планирует занимать никаких должностей в администрации Дональда Трампа. Но это ему и не нужно, поскольку он может оказывать влияние извне. И на ряд важных должностей могут претендовать те люди, которые будут согласованы непосредственно м самим Маском. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает канал "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, резиденция Трампа "Мар-а-Лаго" за последние 48 часов была переполнена двумя типами людей: теми, кто ищет работу в будущей администрации избранного президента, и теми, кто пытается повлиять на него, чтобы он нанял своих кандидатов на главные должности.

Но, согласно многочисленным источникам, единственный человек, который возвышался над всем этим и оказал большое влияние, — это Маск. Миллиардер был замечен на курорте в Палм-Бич, Флорида, почти ежедневно с тех пор, как Трамп победил на выборах на прошлой неделе, обедал с ним на террасе по вечерам и общался с его семьей на поле для гольфа.

Более того, отмечают журналисты, Маск присутствовал при звонках Трампу нескольких мировых лидеров и принимал участие в принятии кадровых решений. Генеральный директор SpaceX и Tesla даже ясно дал понять, какие назначения он предпочитает.

Маск был с Трампом в "Мар-а-Лаго", когда президент Украины Владимир Зеленский позвонил, чтобы поздравить избранного президента на следующий день после выборов. Трамп включил громкую связь, и Зеленский поблагодарил Маска за его помощь в обеспечении связи с Украиной через интернет-сервис миллиардера Starlink.

"CNN" отмечает, в воскресенье Маск вступил в борьбу Республиканской партии за лидерство в Сенате, поддержав сенатора Рика Скотта после того, как этот республиканец из Флориды быстро поддержал требование Трампа о том, чтобы любой претендент на пост лидера поддерживал назначения его кандидатов на каникулы — способ для президентов попытаться обойти Конгресс, который демократы в Сенате могут по сути заблокировать.

Маск близок не только с Трампом, но и с его сопредседателем по переходному процессу Говардом Лютником — миллиардером, генеральным директором финансовой компании Cantor Fitzgerald, который руководит кадровой стороной перехода.

Источники сообщают, что Трамп поддается большому влиянию со стороны Маска и считает того гением.

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