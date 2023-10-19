Кого в США больше поддерживают Украину или Израиль: опрос

Среди американцев, имеющих правого голоса, провели опрос по их поддержке Украины и Израиля. Оказалось, что граждане США привержены обеим странам и указали, что поддержка Украины в войне против России и Израиля против ХАМАС отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Большинство американцев поддерживают Украину в войне с Россией. Фото из открытых источников

Новый опрос Quinnipiac показывает, что 65% американцев считают, что поддержка Украины в войне против России является национальным интересом США. Противоположное мнение имеют 28%. Наибольшую поддержку Украине выражают демократы – 87% против 8% не поддержки. Среди республиканцев эти показатели ниже – 49% поддержки и 44% против.

Также в опросе спросили, делают ли США достаточно для поддержки Украины. 36% считают, что достаточно, в то время как 20% американцев заявили о недостаточной поддержке. Еще 37% сообщили, что США делают слишком много для Украины.

Кроме опроса поддержки Украины в войне против России, американцам задали те же вопросы о конфликте в Израиле. Здесь общий показатель поддержки Израиля оказался больше чем в Украине – 76%, в то время как 17% указали, что помощь Израилю не является интересами США. Другое деление оказалось и между сторонниками разных партий. В то время как Украину преимущественно поддерживали демократы, то Израиль — республиканцы – 84% и 12% против. Среди демократов этот показатель 76%, а то, что поддержка Израиля не являются национальными интересами США, заявили 17% демократов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне объяснили, почему перед Украиной и Израилем существуют разные условия использования оружия.

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