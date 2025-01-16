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Команда Трампа готовит два подхода, чтобы заставить Путина к миру с Украиной: СМИ узнали подробности

Именно игрой с санкциями Трамп планирует склонить Путина к подписанию мира с Украиной.

сегодня, 20:07
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Лиля Воробьева

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа работает над разработкой масштабной стратегии санкций, направленных на принуждение России к заключению мирного соглашения с Украиной в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Команда Трампа готовит два подхода, чтобы заставить Путина к миру с Украиной: СМИ узнали подробности

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По имеющейся информации, рассматриваются два основных подхода. Первый сценарий подразумевает стимулирование России к соглашению, если завершение войны в Украине станет реальностью. В таком случае Соединенные Штаты могут пойти на ослабление санкций, в частности в нефтяном секторе. Второй вариант, напротив, предполагает усиление санкционного давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну.

Источники отмечают, что эти планы находятся на начальной стадии разработки, и окончательное решение будет зависеть от президента Трампа.

Вместе с тем, как подчеркивает Bloomberg , перед администрацией Трампа стоит та же дилемма, что и перед предыдущей администрацией Байдена: как оказывать давление на Россию, не создавая при этом существенных потрясений на глобальных нефтяных рынках и сохраняя статус доллара как мировой резервной валюты.

Ключевым моментом в определении намерений Трампа станет середина марта, когда завершается действие "общей лицензии", предоставляющей исключения из определенных санкций. Если администрация Трампа разрешит истечение срока действия этих исключений, это может свидетельствовать о намерении усилить давление на Кремль.

Источники также предполагают, что более агрессивная политика в отношении России может включать в себя усиление вторичных санкций, в частности в отношении торговли российской нефтью крупными компаниями Китая и Индии. Другие возможные меры — введение более жестких ограничений на танкеры, которые транспортируют российскую нефть через датские и турецкие проливы.

Более мягкий подход может предусматривать повышение "потолка" цены на российскую нефть, которая в настоящее время ограничена уровнем 60 долларов за баррель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как Трамп заставит Путина "поджав хвост" , выпрашивать мира. Будущая администрация Дональда Трампа, вероятно, не будет выбирать военные методы для давления на Россию, но может пойти по пути экономического влияния, что уже доказало свою эффективность в прошлом, отметил в эфире 24 канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

По его мнению, в вопросе борьбы с РФ ключевой задачей является сохранение экономических санкций, особенно касающихся нефтегазовой отрасли России. Эксперт убежден, что это именно то, что наносит серьезный удар по российской экономике и создает значительные проблемы.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-16/trump-team-readies-oil-sanctions-plan-for-russia-deal-iran-squeeze?srnd=homepage-europe
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