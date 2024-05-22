Команда журналиста Такера Карлсона сделала заявление о его шоу на росТВ

После заявлений российских изданий о запуске в РФ телешоу Такера Карлсона на телеканале "Россия-24" представители его команды поспешили сделать заявление. Они опровергли такую новость.

Такер Карлсон (фото из открытых источников)

Об этом сообщил "ТАСС" руководитель отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон. Примечательно, что программы Карлсона после перевода преподают на стриминговые платформы пропагандистов.

"Сеть Такера Карлсона не заключала никаких соглашений с государственными СМИ ни в одной стране", — сообщил глава отдела по программированию и производству сервиса Tucker Carlson Network в Х.

Поэтому, как утверждает известная цитата из бывшего советского фильма, который любят россияне "Джентльмены удачи", "кина не будет".

При этом в ноябре прошлого года Такер Карлсон уже опроверг слухи о запланированном совместном шоу с каналом "Россия 24".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону . Российский программист и один из создателей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджер Telegram Павел Дуров согласился дать интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, который до этого записал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Павел Дуров опубликовал сообщение в Telegram, где рассказал о своем интервью Такеру Карлсону. Российский программист указал на причины, побуждавшие его к таким шагам.

В феврале Павел Дуров впервые за несколько лет дал интервью в текстовом формате для Financial Times, в то время как разговор с Такером Карлсоном будет в видеоформате. До этого российский программист очень редко появлялся в публичном пространстве.

