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Главная Новости Мир США Команда журналиста Такера Карлсона сделала заявление о его шоу на росТВ
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Команда журналиста Такера Карлсона сделала заявление о его шоу на росТВ

Слухи останутся только слухами у Tucker Carlson Network сделала заявление

сегодня, 19:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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После заявлений российских изданий о запуске в РФ телешоу Такера Карлсона на телеканале "Россия-24" представители его команды поспешили сделать заявление. Они опровергли такую новость.

Команда журналиста Такера Карлсона сделала заявление о его шоу на росТВ

Такер Карлсон (фото из открытых источников)

Об этом сообщил "ТАСС" руководитель отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон. Примечательно, что программы Карлсона после перевода преподают на стриминговые платформы пропагандистов.

"Сеть Такера Карлсона не заключала никаких соглашений с государственными СМИ ни в одной стране", — сообщил глава отдела по программированию и производству сервиса Tucker Carlson Network в Х.

Поэтому, как утверждает известная цитата из бывшего советского фильма, который любят россияне "Джентльмены удачи", "кина не будет".

При этом в ноябре прошлого года Такер Карлсон уже опроверг слухи о запланированном совместном шоу с каналом "Россия 24".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону . Российский программист и один из создателей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджер Telegram Павел Дуров согласился дать интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, который до этого записал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Павел Дуров опубликовал сообщение в Telegram, где рассказал о своем интервью Такеру Карлсону. Российский программист указал на причины, побуждавшие его к таким шагам.

В феврале Павел Дуров впервые за несколько лет дал интервью в текстовом формате для Financial Times, в то время как разговор с Такером Карлсоном будет в видеоформате. До этого российский программист очень редко появлялся в публичном пространстве.



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Источник: https://t.me/tass_agency/250228
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Ігор

сегодня, 18:27

Ось так от вірити ЗМІ: брехломарафону Гордону Інформаційному спротиву ... Саме їх пропаганда дуже дорого коштує, їх би на військові заводи або на передову.


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