Компания украинского бизнесмена отправит оборудование на Луну

Освоение спутника Земли — одна из приоритетных задач космической отрасли. Разные страны, обладающие космическим потенциалом, отправляют на Луну исследовательские аппараты и зонды. В число компаний, которые "обслуживают" такие рейсы попала и компания с украинским собственником.

Полет космического аппарата на Луу / фото Lunar.xprize.org

Так, Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) выбрало компанию Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова. Компания будет выполнять задание по доставке на Луну научного и технологического оборудования. Сумма контракта составит 93,3 миллиона долларов. Об этом сообщил официальный сайт NASА.

Так, согласно заявлению, Firefly Aerospace займется отправкой техники, которая станет исследовать грунт, тепловые свойства спутника, магнитные поля. Оборудование также будут использовать для тестирования новых технологий забора лунного грунта.

Представители Firefly Aerospace уточнили, что для выполнения поставленных задач по транспортировке оборудования ни используют лунный посадочный аппарат под названием Blue Ghost.

В NASA тем временем пояснили, что доставка необходимого оборудования проходят в рамках программы по освоению Луны — туда намерены отправлять людей. Первый этап программы "Артемида" будет реализован уже в текущем году — аппарат Orion в автоматическом режиме без участия космонавтов облетит Луну. Высадка астронавтов в рамках программы запланирована на 2024 год.

Компания-подрядчик Firefly Aerospace создана на базе Firefly Space Systems. В 2017 году ее владельцем стал предприниматель из Украины Максим Поляков. Главный офис компании находится в американском Остине, а центр по научным исследованиям расположен в Днепре.

Как сообщал портал "Комментарии", китайцы продолжают завоевывать космос. Активные исследования околоземного пространства учеными КНР дают свои результаты. Лунная программа КНР уже имеет частичный успех — космический аппарат "Чанъэ-5" из Поднебесной успешно приземлился на Луну.





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