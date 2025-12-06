Кому Трамп решил отдать Евразию и Украину: стал известен настоящий подход США

Удивительно, что многие переживают из-за возможных договоренностей с США. Они и раньше их не выполняли, а теперь так тем более. Они ясно указали, что наша часть мира их не интересует, как и экспорт демократии. Правда, здесь их понять можно. Демократии у них не осталось у самих. Экспортировать нечего. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что США не будут защищать украинцев. Они и раньше не хотели, а теперь и тем более не будут, какие бы бумажки ни подписали, а они и подписывать не хотят ничего.

"Атлант" залез в Западное полушарие и вылезать не хочет. Фактически, из американской внешнеполитической стратегии следует, что Евразия отдается в жертву Китаю. Американцы не против, чтобы Европа этому сопротивлялась, но если не получится, то не получится. Сами виноваты, не на эти ценности ставили", – отметил Петр Олещук.

Он продолжает, соответственно, если американцы все это декларируют, то собственно о чем с ними говорить – тянуть время, чтобы получать разведданные и возможность покупать определенные ракеты для ПВО? Эксперт предполагает, что, пожалуй, это единственная разумная причина, чтобы и дальше говорить с США, но все это само по себе ничего не решает и ничего не приближает.

"Если же гипотетически война завтра завершится, то зачем будет нужно включать во все это США? Порадовать старого тщеславного деда? Отдать ему сотни миллиардов, к которым он не имеет никакого отношения? Снова вешать себе на шею кабалу из числа "восстановительных агентов", которую будут заниматься откатами в Вашингтоне, выставляя счета Киеву?", – задается вопросом политолог.

По его мнению, американцы очевидно хотят нажиться на украинской крови. Как это уже делали неоднократно раньше. Не исключено, что когда-то, когда им снова будет нужно "давить на решетку", они вспомнят Украину. Главное, не забывать, кем они есть.

