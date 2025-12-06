Кому Трамп вирішив віддати Євразію та Україну: став відомий справжній підхід США

Рубрики
Кравцев Сергей
Дивно, що багато хто переймається через можливі домовленості з США. Вони і раніше їх не виконували, а тепер, так тим паче. Вони чітко вказали, що наша частина світу їх не цікавить, як і експорт демократії. Правда, тут їх зрозуміти можна. Демократії у них не лишилося у самих. Експортувати нічого. Таку думку висловив політолог Петро Олещук.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Експерт вважає, що США не будуть українців захищати. Вони і раніше не хотіли, а тепер і тим більше не будуть, які би папірці не підписали, а вони і підписувати не хочуть нічого.
Він продовжує, відповідно, якщо американці все це декларують, то, власне, про що з ними говорити – тягнути час, аби одержувати розвіддані і можливість купувати певні ракети для ППО? Експерт припускає, що, мабуть, це єдина розумна причина, аби і далі говорити з США, але все це саме по собі нічого не вирішує і ніщо не наближає.
На його думку, американці явно хочуть нажитися на українській крові. Як це вже робили неодноразово раніше. Не виключено, що колись, коли їм знову буде треба "тиснути на рашку", вони згадають про Україну. Головне, не забувати, ким вони є.
