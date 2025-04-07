Конец большой дружбы: Маск начал критиковать политику Трампа

Илон Маск, недавно считавшийся важным союзником Дональда Трампа, похоже, начал дистанцироваться от политики экс-президента США — по крайней мере, в вопросе международной торговли. В своих последних сообщениях на платформе X миллиардер косвенно, но достаточно прозрачно дал понять свое отношение к новым таможенным ограничениям, введенным администрацией Трампа.

Дональд Трамп и Илон Маск (фото из открытых источников)

В этот раз Маск поделился фрагментом интервью легендарного экономиста и нобелевского лауреата Милтона Фридмана, известного поклонника свободного рынка. В ролике Фридман объясняет концепцию глобальной кооперации через производство простого карандаша. Чтобы создать карандаш, тысячи людей по всему миру – от лесорубов до производителей краски и металлических инструментов – должны работать во взаимосвязанной системе, не зная друг друга, но вместе создавая сложный продукт. И вся эта кооперация становится возможна только благодаря свободной торговле.

Маск не оставил ни одного комментария к видео, но, как отмечает Business Insider , подтекст очевиден: владелец Tesla и SpaceX, чей бизнес критически зависит от глобальных цепей поставки, негативно относится к тарифной политике Трампа, которая может нарушить эти связи.

Для Илона Маска, чей бизнес предполагает импорт деталей из десятков стран, пошлины – это прямой удар по эффективности производства и конкурентоспособности. К примеру, производство одного автомобиля Tesla предусматривает компоненты из Китая, Германии, Японии, Южной Кореи, Мексики и других стран. В этом контексте ограничения торговли выглядят не только вредными, но и опасными для его компаний.

Этот "молчаливый протест" Маска свидетельствует о потенциальном сдвиге в динамике его отношений с Трампом, и может повлиять как на политический, так и на экономический ландшафт — особенно на фоне растущей критики тарифов внутри США и за их пределами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск оригинально возразил Трампу , что Россия далеко и никак не угрожает США. Миллиардер Илон Маск опубликовал в социальной сети X видео, демонстрирующее географическую близость США и России.

В видео говорится, что привычное представление о том, что между Россией и Америкой лежат Атлантический океан и Европа, является неправдой. Авторы подчеркивают, что на самом деле эти две страны соседствуют в другом месте, где между Аляской и Чукоткой расстояние составляет лишь 86 км через Берингов пролив.

В самом проливе есть два острова — принадлежащий США Малый Диомед и Большой Диомед, который является частью России. Расстояние между ними составляет менее 4 км. На российском острове есть лишь небольшой отряд пограничников, в то время как на американском острове расположен маленький городок Диомид, где проживают 82 человека.