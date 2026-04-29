"Конец как в Терминаторе": Маск прямо заявил, что человечество погибнет от искусственного интеллекта

Первый день допроса Илона Маска в федеральном суде Окленд стал заметным событием, привлекшим медиа. В зале суда предприниматель выступал перед присяжными, эмоционально описывая риски, связанные с развитием искусственного интеллекта и возможные последствия для будущего человечества.

Маск заявил, что современный уровень развития ИИ может представлять серьезную угрозу для цивилизации. "ИИ может убить нас всех", — сказал он, подчеркивая, что технологии развиваются быстрее, чем общество успевает их контролировать. Для объяснения своих опасений он обратился к кинематографическим образам, вспомнив Терминатор в качестве примера нежелательного сценария будущего и Звездный путь как более оптимистическую альтернативу.

Значительную часть свидетельств он посвятил истории создания OpenAI. По словам Маска, первоначальная идея проекта заключалась в создании инструмента, который сдерживал бы концентрацию власти у крупных технологических корпораций, в частности Google. Он вспомнил свою встречу в 2015 году с соучредителем Google Ларри Пейдж, которая, по его мнению, продемонстрировала кардинально разные подходы к будущему ИИ.

Маск утверждает, что Пейдж был убежден в неизбежности утопии, которую создаст искусственный интеллект, и недооценивал потенциальные риски для человечества. Он также заявил, что его позицию якобы воспринимали как чрезмерно осторожную, а иногда даже как пристрастную к будущим цифровым формам жизни. "Компания OpenAI существует потому, что Ларри Пейдж назвал меня видофобом", — сказал Маск в суде.

