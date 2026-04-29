logo

BTC/USD

76795

ETH/USD

2302.57

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США "Конец как в Терминаторе": Маск прямо заявил, что человечество погибнет от искусственного интеллекта
commentss НОВОСТИ Все новости

"Конец как в Терминаторе": Маск прямо заявил, что человечество погибнет от искусственного интеллекта

Во время выступления в суде Маск заявил, что считает себя последним рубежом защиты человечества от опасного искусственного интеллекта.

29 апреля 2026, 13:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Первый день допроса Илона Маска в федеральном суде Окленд стал заметным событием, привлекшим медиа. В зале суда предприниматель выступал перед присяжными, эмоционально описывая риски, связанные с развитием искусственного интеллекта и возможные последствия для будущего человечества.  

"Конец как в Терминаторе": Маск прямо заявил, что человечество погибнет от искусственного интеллекта

Фото: из открытых источников

Маск заявил, что современный уровень развития ИИ может представлять серьезную угрозу для цивилизации. "ИИ может убить нас всех", — сказал он, подчеркивая, что технологии развиваются быстрее, чем общество успевает их контролировать. Для объяснения своих опасений он обратился к кинематографическим образам, вспомнив Терминатор в качестве примера нежелательного сценария будущего и Звездный путь как более оптимистическую альтернативу.

Значительную часть свидетельств он посвятил истории создания OpenAI. По словам Маска, первоначальная идея проекта заключалась в создании инструмента, который сдерживал бы концентрацию власти у крупных технологических корпораций, в частности Google. Он вспомнил свою встречу в 2015 году с соучредителем Google Ларри Пейдж, которая, по его мнению, продемонстрировала кардинально разные подходы к будущему ИИ.

Маск утверждает, что Пейдж был убежден в неизбежности утопии, которую создаст искусственный интеллект, и недооценивал потенциальные риски для человечества. Он также заявил, что его позицию якобы воспринимали как чрезмерно осторожную, а иногда даже как пристрастную к будущим цифровым формам жизни. "Компания OpenAI существует потому, что Ларри Пейдж назвал меня видофобом", — сказал Маск в суде.  

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости