Перший день допиту Ілона Маска у федеральному суді Окленд став помітною подією, що привернула увагу медіа. У залі суду підприємець виступав перед присяжними, емоційно описуючи ризики, пов’язані з розвитком штучного інтелекту, та можливі наслідки для майбутнього людства.

Маск заявив, що сучасний рівень розвитку ШІ може становити серйозну загрозу для цивілізації. "ШІ може вбити нас усіх", — сказав він, підкреслюючи, що технології розвиваються швидше, ніж суспільство встигає їх контролювати. Для пояснення своїх побоювань він звернувся до кінематографічних образів, згадавши Термінатор як приклад небажаного сценарію майбутнього та Зоряний шлях як більш оптимістичну альтернативу.

Значну частину свідчень він присвятив історії створення OpenAI. За словами Маска, початкова ідея проєкту полягала у створенні інструменту, який би стримував концентрацію влади у великих технологічних корпорацій, зокрема Google. Він згадав свою зустріч у 2015 році зі співзасновником Google Ларрі Пейдж, яка, на його думку, продемонструвала кардинально різні підходи до майбутнього ШІ.

Маск стверджує, що Пейдж був переконаний у неминучості "утопії", яку створить штучний інтелект, і недооцінював потенційні ризики для людства. Він також заявив, що його позицію нібито сприймали як надмірно обережну, а подекуди навіть як упереджену щодо майбутніх цифрових форм життя. "Компанія OpenAI існує тому, що Ларрі Пейдж назвав мене видофобом", — сказав Маск у суді.

Як вже писали "Коментарі", народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар’єв прокоментував нові обставини, пов’язані з так званими "плівками Міндіча", звернувши увагу на зміну фокуса з енергетичного сектору на оборонну сферу. На його думку, це є важливим сигналом, адже йдеться про ще більш чутливу галузь, яка безпосередньо впливає на національну безпеку.