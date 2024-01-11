Конфискация замороженных активов РФ: стало известно об ответе Белого дома

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Кравцев Сергей
Администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы Совета национальной безопасности США.
США. Фото: из открытых источников
Отмечается, что такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков. Ведь конфискация замороженных активов может "запятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе. Ведь там хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов.
Деньги из замороженных российских активов могут пойти на оплату реконструкции Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил Bloomberg, что подобный закон – это один из возможных инструментов для того, чтобы взыскать с России деньги за нанесенный ущерб. По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины после войны может потребоваться не менее 411 миллиардов долларов.
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