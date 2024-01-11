Конфискация замороженных активов РФ: стало известно об ответе Белого дома

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы Совета национальной безопасности США.

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"Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины", – говорится в меморандуме NSC, на который ссылаются журналисты.

Отмечается, что такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков. Ведь конфискация замороженных активов может "запятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе. Ведь там хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов.

Деньги из замороженных российских активов могут пойти на оплату реконструкции Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил Bloomberg, что подобный закон – это один из возможных инструментов для того, чтобы взыскать с России деньги за нанесенный ущерб. По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины после войны может потребоваться не менее 411 миллиардов долларов.

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