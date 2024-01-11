logo

BTC/USD

46325.67

ETH/USD

2615.07

LTC/USD

71.00

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Конфискация замороженных активов РФ: стало известно об ответе Белого дома
commentss НОВОСТИ Все новости

Конфискация замороженных активов РФ: стало известно об ответе Белого дома

По сообщению Bloomberg, Белый дом дал зеленый свет для конфискации замороженных активов РФ

сегодня, 11:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы Совета национальной безопасности США.

Конфискация замороженных активов РФ: стало известно об ответе Белого дома

США. Фото: из открытых источников

"Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины", – говорится в меморандуме NSC, на который ссылаются журналисты.

Отмечается, что такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков. Ведь конфискация замороженных активов может "запятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе. Ведь там хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов.                                             

Деньги из замороженных российских активов могут пойти на оплату реконструкции Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил Bloomberg, что подобный закон – это один из возможных инструментов для того, чтобы взыскать с России деньги за нанесенный ущерб. По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины после войны может потребоваться не менее 411 миллиардов долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — хватит ли замороженных активов РФ для восстановления Украины: ответ Кулебы.

Также издание "Комментарии" сообщало – может ли Украина получить замороженные Западом активы РФ: что скрывается за разговорами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-10/white-house-throws-support-behind-seizing-frozen-russian-assets
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости