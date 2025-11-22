Конгресс США эмоционально отреагировал на новый "мирный план" Трампа

Рубрики
Кравцев Сергей
Ряд представителей обеих партий в Конгрессе раскритиковали проект мирного соглашения, которое администрация Трампа продвигает для прекращения российско-украинский войны.
Конгресс США.
Сенатор Митч Макконнелл, бывший лидер республиканцев в Сенате, имеет впечатление, что в окружении Трампа больше сосредоточены на том, как задобрить Путина, чем на том, как обеспечить устойчивый мир.
Сенатор – демократ Джин Шахин, которая является сопредседателем комитета иностранных дел Сената, заявила, что это больше похоже на "план Путина".
Глава комитета вооруженных сил в Сенате, республиканец Роджер Уикер отметил, что план из 28 пунктов имеет реальные недостатки и он "очень скептичен" относительно шансов этого документа обеспечить мир.
Политик подчеркнул, что Украину нельзя заставлять отдавать ее земли одному из худших военных преступников мира в лице Путина. Размеры и расположение вооруженных сил Украины – это суверенный выбор ее власти и народа, а любые – заверения, предоставляемые Путину, не должны вознаграждать его злые действия или подрывать безопасность США или их союзников.
