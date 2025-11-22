Конгресс США эмоционально отреагировал на новый "мирный план" Трампа

Ряд представителей обеих партий в Конгрессе раскритиковали проект мирного соглашения, которое администрация Трампа продвигает для прекращения российско-украинский войны.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Сенатор Митч Макконнелл, бывший лидер республиканцев в Сенате, имеет впечатление, что в окружении Трампа больше сосредоточены на том, как задобрить Путина, чем на том, как обеспечить устойчивый мир.

"Путин потратил целый год, пытаясь выставить за дурака президента Трампа. Если чиновники администрации больше беспокоятся о том, как умиротворить Путина, чем об обеспечении реального мира – президенту нужны новые советники. Вознаграждать российскую бойню было бы катастрофой для интересов Америки. А такая капитуляция, как выход из Афганистана при Байдене, была бы катастрофой для наследия "мира благодаря силе", – заявил Макконелл.

Сенатор – демократ Джин Шахин, которая является сопредседателем комитета иностранных дел Сената, заявила, что это больше похоже на "план Путина".

"Что действительно надо делать США – это давить на Путина, предоставить дальнобойное оружие, накладывать вторичные санкции на компании, которые подпитывают российскую военную машину, и заставить Путина садиться за стол для настоящих переговоров. Мы в этом соглашении не должны представлять интересы России", – акцентировала сенатор.

Глава комитета вооруженных сил в Сенате, республиканец Роджер Уикер отметил, что план из 28 пунктов имеет реальные недостатки и он "очень скептичен" относительно шансов этого документа обеспечить мир.

Политик подчеркнул, что Украину нельзя заставлять отдавать ее земли одному из худших военных преступников мира в лице Путина. Размеры и расположение вооруженных сил Украины – это суверенный выбор ее власти и народа, а любые – заверения, предоставляемые Путину, не должны вознаграждать его злые действия или подрывать безопасность США или их союзников.

Читайте также на портале "Комментарии" — мирный план или авантюра Трампа: чем будет отвечать Зеленский.