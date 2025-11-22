Конгрес США емоційно відреагував на новий "мирний план" Трампа

Рубрики
Низка представників обох партій у Конгресі розкритикували проєкт мирної угоди, яку адміністрація Трампа пропонує для припинення російсько-української війни.
Конгрес США. Фото: з відкритих джерел
Сенатор Мітч Макконнелл, колишній лідер республіканців у Сенаті, має враження, що в оточенні Трампа більше зосереджено на тому, як задобрити Путіна, ніж на тому, як забезпечити стійкий мир.
Сенатор – демократ Джин Шахін, яка є співголовою комітету закордонних справ Сенату, заявила, що це більше схоже на план Путіна.
Глава комітету збройних сил у Сенаті, республіканець Роджер Вікер зазначив, що план із 28 пунктів має реальні недоліки і він "дуже скептичний" щодо шансів цього документа забезпечити мир.
Політик наголосив, що Україну не можна змушувати віддавати її землі одному з найгірших військових злочинців світу в особі Путіна. Розміри та розташування збройних сил України – це суверенний вибір її влади та народу, а будь-які – запевнення, що надаються Путіну, не повинні винагороджувати його злі дії чи підривати безпеку США чи їхніх союзників.
