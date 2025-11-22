Конгрес США емоційно відреагував на новий "мирний план" Трампа

Низка представників обох партій у Конгресі розкритикували проєкт мирної угоди, яку адміністрація Трампа пропонує для припинення російсько-української війни.

Сенатор Мітч Макконнелл, колишній лідер республіканців у Сенаті, має враження, що в оточенні Трампа більше зосереджено на тому, як задобрити Путіна, ніж на тому, як забезпечити стійкий мир.

"Путін витратив цілий рік, намагаючись виставити за дурня президента Трампа. Якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити Путіна, аніж про забезпечення реального миру – президенту потрібні нові радники. Винагороджувати російську бійню було би катастрофою для інтересів Америки. А така капітуляція, як вихід з Афганістану за Байдена, була би катастрофою для спадку "миру завдяки силі", – заявив Макконелл.

Сенатор – демократ Джин Шахін, яка є співголовою комітету закордонних справ Сенату, заявила, що це більше схоже на план Путіна.

"Що справді треба робити США – це тиснути на Путіна, надати далекобійну зброю, накладати вторинні санкції на компанії, які підживлюють російську воєнну машину, і змусити Путіна сідати за стіл для справжніх перемовин. Ми у цій угоді не маємо представляти інтереси Росії", — наголосила сенатор.

Глава комітету збройних сил у Сенаті, республіканець Роджер Вікер зазначив, що план із 28 пунктів має реальні недоліки і він "дуже скептичний" щодо шансів цього документа забезпечити мир.

Політик наголосив, що Україну не можна змушувати віддавати її землі одному з найгірших військових злочинців світу в особі Путіна. Розміри та розташування збройних сил України – це суверенний вибір її влади та народу, а будь-які – запевнення, що надаються Путіну, не повинні винагороджувати його злі дії чи підривати безпеку США чи їхніх союзників.

