Конгресс США выступил против Трампа: какое важное решение будет изменено

В Конгрессе США представили обновлённый проект оборонного бюджета на 2026 год, который значительно усиливает контроль над возможным сокращением американского военного контингента за рубежом. Документ направлен на сохранение стабильности в ключевых регионах и укрепление позиций Вашингтона среди союзников. Об этом сообщает FOX News.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Согласованный комитетами Палаты представителей и Сената проект предусматривает, что численность американских войск в Европе не может быть снижена ниже 76 тысяч человек без специальной оценки рисков и подтверждения Конгресса о безопасности такого шага для США и НАТО. Аналогичное правило вводится и для Южной Кореи: контингент не должен опускаться ниже 28,5 тысячи военнослужащих, а любое сокращение возможно только при доказательствах, что уровень сдерживания угроз со стороны КНДР сохранится и союзники своевременно получили всю необходимую информацию.

В законопроект также включено требование сохранить должность Верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе (SACEUR). Традиционно эту позицию занимает американский представитель, и теперь такой порядок закрепляется законодательно. Ранее в политических кругах США обсуждалась возможность пересмотра структуры военного присутствия за границей, что вызвало обеспокоенность среди европейских партнёров.

Несмотря на то, что Пентагон официально отверг планы масштабного сокращения войск, Конгресс решил юридически зафиксировать дополнительные ограничения. Как отмечает издание, Вашингтон продолжает призывать Европу активнее брать на себя ответственность за коллективную оборону, но при этом подтверждает готовность сохранять стратегические командные позиции в структуре НАТО.

