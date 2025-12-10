Конгрес США виступив проти Трампа: яке важливе рішення буде змінено

У Конгресі США представили оновлений проект оборонного бюджету на 2026 рік, який значно посилює контроль за можливим скороченням американського військового контингенту за кордоном. Документ спрямований на збереження стабільності у ключових регіонах та зміцнення позицій Вашингтона серед союзників. Про це повідомляє FOX News.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Узгоджений комітетами Палати представників та Сенату проект передбачає, що чисельність американських військ у Європі не може бути знижена нижче 76 тисяч осіб без спеціальної оцінки ризиків та підтвердження Конгресу про безпеку такого кроку для США та НАТО. Аналогічне правило вводиться і для Південної Кореї: контингент не повинен опускатися нижче 28,5 тисяч військовослужбовців, а будь-яке скорочення можливе лише за доказів, що рівень стримування загроз з боку КНДР збережеться і союзники вчасно отримали всю необхідну інформацію.

До законопроекту також включено вимогу зберегти посаду Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі (SACEUR). Традиційно цю позицію займає американський представник і тепер такий порядок закріплюється законодавчо. Раніше в політичних колах США було обговорено можливість перегляду структури військової присутності за кордоном, що викликало занепокоєння серед європейських партнерів.

Попри те, що Пентагон офіційно відкинув плани масштабного скорочення військ, Конгрес вирішив юридично зафіксувати додаткові обмеження. Як зазначає видання, Вашингтон продовжує закликати Європу активніше брати на себе відповідальність за колективну оборону, але підтверджує готовність зберігати стратегічні командні позиції в структурі НАТО.

