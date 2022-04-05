Конгрессмены просят от Байдена дать Украине ракеты и самолеты

Три десятка конгрессменов США выступили с требованием к президенту США Джо Байдену предоставить Украине больше оружия. В частности, речь идет о ракетах класса "земля-воздух", истребителях и противокорабельных ракетах. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в письме на имя Джо Байдена, которое появилось в распоряжении американского телеканала "CNN".

Конгресс США. Фото из открытых источников

Американские конгрессмены высказываются за то, чтобы поддержать запрос официальных властей Украины на предоставление оружия. Этот запрос США получили на прошлой неделе. В письме от украинской стороны указываются 17 сфер вооружения, в которых Украине нужна помощь для продолжения войны против российских захватчиков.

Конгрессмены поддерживают увеличение поставок Украине зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin. Также Киев нуждается в новой партии беспилотников, что даст преимущество Украине в войне против России на востоке. Отмечается, что поставка Украине истребителей повысит боеспособность украинской армии и готовность отбивать атаки противника на мирные кварталы Мариуполя и Харькова.

Интересно, что поддерживают Украину в стремлении получить больше оружия для эффективной защиты территории, как в Демократической, так и в Республиканской партии. Инициаторами письма выступили представители Демократической партии Энди Ким из Нью-Джерси и Джейсон Кроу из Колорадо и член Республиканской партии Питер Мейер из Мичигана.

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