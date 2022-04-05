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Конгрессмены просят от Байдена дать Украине ракеты и самолеты

Конгрессмены США требуют от президента США Джо Байдена усилить военную поддержку Украины в войне против РФ

5 апреля 2022, 10:58
Автор:

Кравцев Сергей
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Три десятка конгрессменов США выступили с требованием к президенту США Джо Байдену предоставить Украине больше оружия. В частности, речь идет о ракетах класса "земля-воздух", истребителях и противокорабельных ракетах. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в письме на имя Джо Байдена, которое появилось в распоряжении американского телеканала "CNN".

Конгрессмены просят от Байдена дать Украине ракеты и самолеты

Конгресс США. Фото из открытых источников

Американские конгрессмены высказываются за то, чтобы поддержать запрос официальных властей Украины на предоставление оружия. Этот запрос США получили на прошлой неделе. В письме от украинской стороны указываются 17 сфер вооружения, в которых Украине нужна помощь для продолжения войны против российских захватчиков.

Конгрессмены поддерживают увеличение поставок Украине зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin. Также Киев нуждается в новой партии беспилотников, что даст преимущество Украине в войне против России на востоке. Отмечается, что поставка Украине истребителей повысит боеспособность украинской армии и готовность отбивать атаки противника на мирные кварталы Мариуполя и Харькова.

Интересно, что поддерживают Украину в стремлении получить больше оружия для эффективной защиты территории, как в Демократической, так и в Республиканской партии. Инициаторами письма выступили представители Демократической партии Энди Ким из Нью-Джерси и Джейсон Кроу из Колорадо и член Республиканской партии Питер Мейер из Мичигана.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-04-22/h_26b29e11006458ccedd4d3e8b4b126ee
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