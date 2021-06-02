Конгрессмены-республиканцы требуют ввести санкции против "Северного потока-2": кто и что способен выторговать

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Ольга Чародий
20 конгрессменов, состоящих в Республиканской партии, призвали правительство США отменить ограничения на санкции против компании-оператора "Северного потока-2". Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что СП-2 Россия использует как средство повышения ставок в переговорах за Донбасс и Крым.
Северный поток-2 (фото из открытых источников)
Смогут ли республиканцы добиться введения санкций? Может ли
СП-2 стать частью большой геополитической сделки? Кто и что в таком случае
способен выторговать? Эксперты поделились своими мнениями с изданием
"Комментарии".
Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского
института будущего Игорь Попов предполагает, что "Северный поток-2" с большой
долей вероятности будет достроен и будет эксплуатироваться. Но его введение в
эксплуатацию, по мнению эксперта, станет использоваться различными странами и
политиками как аргумент для решения внешних и внутренних задач.
"Республиканцы США будут обвинять администрацию Байдена в
заигрывании с Россией, тем самым нивелируя подобные обвинения против Трампа.
Также требование сенаторов-республиканцев ввести санкции против немецкой
компании — продолжении политики жесткой линии в отношениях с Германией. Еще
один мотив для заявлений в США — лоббизм газодобывающих компаний, которые
борются за европейские рынки", — поясняет Игорь Попов.
Для Германии вопрос газопровода тоже стал предметом
внутренней политики, отмечает эксперт. Он напоминает, что позиции ХДС-ХСС и
"Союз90/Зеленые" в этом вопросе резко отличаются. Более того, после выборов в
Бундестаг этой осенью дальнейшая судьба газопровода может быть предметов
политических дебатов.
"Интересы Украины в данном вопросе больше всего может
защитить лишь сама Украина, — считает Игорь Попов. — Президент Владимир
Зеленский в своем интервью для немецкой газеты раскрыл тактику Кремля и призвал
европейцев не только декларировать высокие ценности, но и следовать им.
Несомненно, вопрос газопровода украинский президент будет подымать во время
всех двусторонних переговоров. И будет добиваться гарантий для использования
украинского транзита".
К сожалению, подчеркивает эксперт, не все решения зависят от
наших переговорщиков. И поэтому задача дипломатии — добиться максимума
возможного.
"В ближайших планах Зеленского — создание "Крымской
платформы", чтобы вопрос украинской принадлежности Крыма не ушел из повестки.
По газовому вопросу в первоочередных задачах — обеспечение эксплуатации
украинской ГТС, а в дальнейшем — "втягивание" США и Германии в возможный
газовый консорциум, чтобы сделать эксплуатацию "украинского потока"
экономически выгодной и для них", — резюмирует Игорь Попов.
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Яли
Максим прогнозирует, что республиканцы не смогут республиканцы ввести санкции
против СП-2 , как бы нам того не хотелось.
"Причина проста — у демократов большинство в обеих Палатах
Конгресса. Сам Байден уже заявил, что введение санкций против
компании-оператора "NS-2 AG" и его главы не сможет остановить
достройку газопровода. Так что уже осенью он будет достроен. Станет ли он
частью геополитической сделки, узнаем после встречи Байдена с Путиным в
Женеве", — говорит эксперт.
Вероятность новой "перезагрузки" в отношениях РФ и
коллективного Запада во главе с США он расценивает как очень высокую.
Подтверждением тому, по мнению Максима Яли, служат и заявления президета
Франции Макрона касательно контрпродуктивности санкций против РФ.
"Для Байдена налаживание взаимоотношений с Германией как
локомотивом ЕС является приоритетом во внешнеполитической повестке, — поясняет
Максим Яли. — Как и улучшение отношений с Кремлем в контексте противостояния с
Китаем за глобальное лидерство, возобновления ядерной сделки с Ираном,
урегулирования конфликта в Сирии, нормализации ситуации в Афганистане после
вывода американского контингента. Поэтому нужно уже смириться с тем, что СП-2
будет достроен. Кремль, естественно, будет выторговывать уступки по Украине.
Чтобы Вашингтон оказал давление на Киев в вопросе реализации политической части
Минских соглашений и непредоставления ПДЧ в НАТО. На саммит НАТО в июне нас уже
не пригласили. В ПДЧ пока отказывают, несмотря на громкие заявления наших
чиновников. Так что у меня нет оптимистического прогноза. В итоге мы можем
остаться один на один с Кремлем. Как и в 2014-м".
Политолог-американист Владислав Фарапонов не исключает, что
республиканцы будут ставить вопрос таким образом, что СП-2 станет некой
разменной монетой для решения других вопросов.
"К примеру, республиканцы будут отказывать поддержать некие
инициативы демократов или те, что будет предлагать конкретно Байден.
Инструментов прямого влияния у оппозиционной в данный момент партии нет. Но это
не значит, что они не будут продолжать такие попытки", — считает Владислав
Фарапонов.
По его мнению, трудно представить, чтобы вопрос, связанный с
СП-2, не обсуждался на встрече между президентами США и РФ, которая состоится
через две недели.
"Однако лишь спустя какое-то время после встречи будет ясно — продолжаться санкции или останутся приостановленными. Пока тяжело предположить, что это станет частью некой "Большой сделки" именно сейчас. Но в будущем – возможно", — предполагает политолог-американист.
Как сообщали ранее народные депутаты приняли постановление об обращении Верховной Рады к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки. Украина призывает американских политиков активизировать усилия по санкциям против газопровода "Северный поток-2".
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