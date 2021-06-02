Конгрессмены-республиканцы требуют ввести санкции против "Северного потока-2": кто и что способен выторговать

20 конгрессменов, состоящих в Республиканской партии, призвали правительство США отменить ограничения на санкции против компании-оператора "Северного потока-2". Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что СП-2 Россия использует как средство повышения ставок в переговорах за Донбасс и Крым.

Северный поток-2 (фото из открытых источников)

Смогут ли республиканцы добиться введения санкций? Может ли СП-2 стать частью большой геополитической сделки? Кто и что в таком случае способен выторговать? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов предполагает, что "Северный поток-2" с большой долей вероятности будет достроен и будет эксплуатироваться. Но его введение в эксплуатацию, по мнению эксперта, станет использоваться различными странами и политиками как аргумент для решения внешних и внутренних задач.

"Республиканцы США будут обвинять администрацию Байдена в заигрывании с Россией, тем самым нивелируя подобные обвинения против Трампа. Также требование сенаторов-республиканцев ввести санкции против немецкой компании — продолжении политики жесткой линии в отношениях с Германией. Еще один мотив для заявлений в США — лоббизм газодобывающих компаний, которые борются за европейские рынки", — поясняет Игорь Попов.

Для Германии вопрос газопровода тоже стал предметом внутренней политики, отмечает эксперт. Он напоминает, что позиции ХДС-ХСС и "Союз90/Зеленые" в этом вопросе резко отличаются. Более того, после выборов в Бундестаг этой осенью дальнейшая судьба газопровода может быть предметов политических дебатов.

"Интересы Украины в данном вопросе больше всего может защитить лишь сама Украина, — считает Игорь Попов. — Президент Владимир Зеленский в своем интервью для немецкой газеты раскрыл тактику Кремля и призвал европейцев не только декларировать высокие ценности, но и следовать им. Несомненно, вопрос газопровода украинский президент будет подымать во время всех двусторонних переговоров. И будет добиваться гарантий для использования украинского транзита".

К сожалению, подчеркивает эксперт, не все решения зависят от наших переговорщиков. И поэтому задача дипломатии — добиться максимума возможного.

"В ближайших планах Зеленского — создание "Крымской платформы", чтобы вопрос украинской принадлежности Крыма не ушел из повестки. По газовому вопросу в первоочередных задачах — обеспечение эксплуатации украинской ГТС, а в дальнейшем — "втягивание" США и Германии в возможный газовый консорциум, чтобы сделать эксплуатацию "украинского потока" экономически выгодной и для них", — резюмирует Игорь Попов.

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Яли Максим прогнозирует, что республиканцы не смогут республиканцы ввести санкции против СП-2 , как бы нам того не хотелось.

"Причина проста — у демократов большинство в обеих Палатах Конгресса. Сам Байден уже заявил, что введение санкций против компании-оператора "NS-2 AG" и его главы не сможет остановить достройку газопровода. Так что уже осенью он будет достроен. Станет ли он частью геополитической сделки, узнаем после встречи Байдена с Путиным в Женеве", — говорит эксперт.

Вероятность новой "перезагрузки" в отношениях РФ и коллективного Запада во главе с США он расценивает как очень высокую. Подтверждением тому, по мнению Максима Яли, служат и заявления президета Франции Макрона касательно контрпродуктивности санкций против РФ.

"Для Байдена налаживание взаимоотношений с Германией как локомотивом ЕС является приоритетом во внешнеполитической повестке, — поясняет Максим Яли. — Как и улучшение отношений с Кремлем в контексте противостояния с Китаем за глобальное лидерство, возобновления ядерной сделки с Ираном, урегулирования конфликта в Сирии, нормализации ситуации в Афганистане после вывода американского контингента. Поэтому нужно уже смириться с тем, что СП-2 будет достроен. Кремль, естественно, будет выторговывать уступки по Украине. Чтобы Вашингтон оказал давление на Киев в вопросе реализации политической части Минских соглашений и непредоставления ПДЧ в НАТО. На саммит НАТО в июне нас уже не пригласили. В ПДЧ пока отказывают, несмотря на громкие заявления наших чиновников. Так что у меня нет оптимистического прогноза. В итоге мы можем остаться один на один с Кремлем. Как и в 2014-м".

Политолог-американист Владислав Фарапонов не исключает, что республиканцы будут ставить вопрос таким образом, что СП-2 станет некой разменной монетой для решения других вопросов.

"К примеру, республиканцы будут отказывать поддержать некие инициативы демократов или те, что будет предлагать конкретно Байден. Инструментов прямого влияния у оппозиционной в данный момент партии нет. Но это не значит, что они не будут продолжать такие попытки", — считает Владислав Фарапонов.

По его мнению, трудно представить, чтобы вопрос, связанный с СП-2, не обсуждался на встрече между президентами США и РФ, которая состоится через две недели.

"Однако лишь спустя какое-то время после встречи будет ясно — продолжаться санкции или останутся приостановленными. Пока тяжело предположить, что это станет частью некой "Большой сделки" именно сейчас. Но в будущем – возможно", — предполагает политолог-американист.

Как сообщали ранее народные депутаты приняли постановление об обращении Верховной Рады к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки. Украина призывает американских политиков активизировать усилия по санкциям против газопровода "Северный поток-2".





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