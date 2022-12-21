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Конгрессвумен критикует Зеленского, который должен прилететь в США

Американский конгрессвумен от партии Республиканцев, которая заявляла, что "ни копейки не достанется Украине" критикует Владимира Зеленского. Президент вскоре должен выступить в Конгрессе США.

сегодня, 18:25
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря совершил свой первый зарубежный визит с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации. Однако не все в Конгрессе США положительно отреагировали на такое событие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter конгрессвумен США Тейлор Грин.

Конгрессвумен критикует Зеленского, который должен прилететь в США

Конгрессвумен США Тейлор Грин. Фото с открытых источников

21 декабря Владимир Зеленский должен прилететь в США для встречи с Джо Байденом, президент Украины выступит в Конгрессе США. Визит Зеленского связывают с получением крупной финансовой помощи для Украины, который должен быть одобрен в Конгрессе, кроме того, Украина получит современные системы ПВО Patriot для защиты от российских массовых ракетных ударов.

На приезд лидера Украины негативно отреагировала конгрессвумен США Тейлор Грин. В своем Twitter американка заявила, что Зеленский должен объяснить, куда уходят деньги граждан США.

"Теневой президент должен прийти в Конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата, Украины. Это абсурд. Поставьте Америку на первое место!!!", — пишет представитель республиканцев Марджори Тейлор Грин

Интересно, что это не первая критика Украины со стороны конгрессвумен США Тейлор Грин. Ранее американка заявляла, что "ни копейки не достанется Украине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ, сделал заявление об украинском народе.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Украины, накануне побывавший на линии фронта, взял из Бахмута подарок для Конгресса США.



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Источник: https://twitter.com/RepMTG/status/1605327731943952384
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