Родившаяся в Украине республиканка Виктория Спартц одержала победу на выборах в Конгресс США от штата Индиана. Переизбрание уроженки Украины может показаться положительной новостью, однако это не означает чего-то хорошего для Киева. Все из-за отношения Спартц к американской поддержке Украины.

Виктория Спартц. Фото из открытых источников

Как сообщает Associated Press, после подсчета голосов 98% протоколов Виктория Спартц снова победила на выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения Спартц поддерживала предоставление Украине финансовой помощи и военного оборудования, а также несколько раз приезжала на Родину, вскоре ее отношение изменилось.

Еще в 2022 году она написала письмо президенту Джо Байдену, в котором выразила обеспокоенность по поводу влияния на украинское руководство, в частности вокруг деятельности руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Спартц писала, действительно ли украинское руководство действует исключительно в интересах своего государства, намекая на вероятные связи с Москвой. Хотя украинская сторона резко отреагировала на ее критику, это стало началом удаления Спартца от открытой поддержки Украины.

Уже в 2024 году она активно выступала против утверждения 61 млрд долларов для Украины. Вместо финансовой помощи Спартц указывала, что приоритетной задачей для США должна быть безопасность собственных границ, а не внешние конфликты. Как указывает AP, такая позиция Виктории Спартц согласовывалась с настроениями большей части избирателей Индианы, что и помогло ей получить поддержку в штате.

Виктория Спартц (до брака Кульгейко) родилась в Носовке Черниговской области и эмигрировала в США в 2000 году в возрасте 22 лет. Она первая и единственная американская конгрессвумен, родившаяся в Украине.

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