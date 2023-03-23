Конкурент Трампа объяснил свои скандальные заявления об Украине

Губернатор Флориды и крупнейший конкурент Трампа в Республиканской партии Рон ДеСантис объяснил свои неоднозначные заявления, что Украина не является приоритетом для интересов Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Губернатор Флориды Рон ДеСантис. Фото из открытых источников

В начале марта вероятный кандидат в президенты США и конкурент Дональда Трампа во время разговора на Fox News назвал войну между Украиной и Российской Федерацией "территориальным спором". Кроме того, ДеСантис заявил, что Украина не находится в сфере важных интересов для США. Теперь Рон ДеСантис подробнее объяснил свою позицию.

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"Если бы можно было одним мановением руки что-то изменить, я бы 100% вернул эти территории Украине", — сказал американский политик и добавил, что Украина имеет законное право на эти земли.

Также губернатор Флориды четко обозначил свое отношение к Владимиру Путину.

"Думаю, он военный преступник. И я действительно считаю, что его нужно привлечь к ответственности". – сказал Рон Де Сантис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что потенциальные кандидаты в президенты Соединенных Штатов согласились поддерживать Украину.

Также "Комментарии" писал о том, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал единственную истинную причину, почему Китай поддерживает Россию. По мнению Кирби, Китай видит в Российской Федерации союзника, который так же не любит США и готов противостоять Соединенным Штатам на глобальном уровне в странах, где РФ оказывает влияние, в том числе и в Украине, Беларуси или на ариканском континенте.