Конкурентка Трампа пристыдила его перед избирателями

Последняя конкурентка Дональда Трампа на президентских выборах США от Республиканской партии Никки Хейли подвергла критике экспрезидента за его расходы донорских денег на судебные дела, которые должны были идти на предвыборную кампанию. Трамп уже потратил около 50 миллионов на суды.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли выступила перед своими сторонниками, отметив, что Трамп требует от нее прекратить участие в президентской кампании.

"Понятно, почему он хочет, чтобы я снялась с гонки. Это потому, что ему нужно больше денег, чтобы заплатить за судебные расходы", — сказала Никки Хейли.

Последние отчеты о финансировании предвыборной кампании указывают, что Дональд Трамп в 2023 году потратил около 50 миллионов долларов донорских денег на оплату его судебных дел, поскольку находится под подозрением в четырех уголовных производствах и еще десятках административных нарушений.

В Южной Каролине шансы на победу Хейли на праймериз оценивают в 32%, тогда как Трамп имеет 64,2%. Общенациональные опросы показывают незначительное сокращение Хейли от Трампа. Бывшая губернатор Южной Каролины имеет 17,8% поддержки, а экс президент США – 73,5%. Таким образом Дональд Трамп опережает свою главную и единственную конкурентку Никки Хейли более чем на 55% голосов во внутрипартийной борьбе за звание единого кандидата в президенты от республиканской партии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп пригрозил инакомыслящим. Его конкурентка Никки Хейли резко отреагировала.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который говорит о приближении Третьей мировой. По его словам, до критического момента осталось 60 дней.