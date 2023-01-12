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Конкурс "Мисс Вселенная" попал в скандал из-за россиянки

Анну Линникову хейтят в сети

12 января 2023, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Представительница России Анна Линникова примет участие в ежегодном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". 11 января российская модель вышла на сцену этого мирового шоу и своим присутствием вызвала множество агрессивных комментариев, которые оставили пользователи социальных сетей.

Конкурс "Мисс Вселенная" попал в скандал из-за россиянки

Анна Линникова (фото из открытых источников)

Реагируя на них, россиянка высказалась в своем Telegram-канале, что было иного мнения, в частности о том, что это ежегодное шоу красоты не имеет никакого отношения к политике.

Важно, что 22-летняя россиянка является обладательницей титула "Мисс Россия 2022" и была участницей конкурса "Мисс Вселенная 2022". При этом, если она, возможно, победит на конкурсе, то займет место прошлогодней победительницы, модели из Индии Харнааз Сандху, одевшей корону победительницы в декабре 2021 года.

Важно, что сам финал конкурса пройдет 14 января в Соединенных Штатах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ могут исключить из конкурса "Мисс Вселенную" . Представительницам Российской Федерации могут навсегда запретить участвовать в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Об этом на своей странице в Instagram рассказала президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова. Россию, которая вторглась на украинские земли и начала цинично разрушать города и обстреливать мирных жителей, начали исключать из многих организаций и мероприятий, в частности, стране-агрессору запретили участвовать в "Евровидении-2022". Теперь на очереди международный конкурс красоты "Мисс Вселенная".

Анна Филимонова отметила, что ей начало поступать множество просьб и требований по устранению представительниц РФ от участия в мероприятии. И она об этом сообщила руководству Miss Universe.
 


 
 



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Источник: nstagram.com/anna__linnikova
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