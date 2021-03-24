Корея ответила на предложение Байдена пуском ракет

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Ольга Чародий
Вооруженные силу КНДР
организовали показательный запуск ракет малой дальности. Об этом сообщают
американские СМИ со ссылкой на источник
в Минобороны США.
Ким Чен Ын - фото из открытых источников
Обозреватели связывают запуск ракет с попытками администрации
президента США выйти на путь переговоров с руководством Северной Кореи. Цель
переговоров - снижение риска эскалации
конфликта между странами, сообщает BBC.
Несмотря на приложенные усилия и дипломатические ходы попытки США организовать переговоры не встретили одобрения корейской стороны. Власти Кореи заявили, что отказываются от контактов с администрацией Байдена.
Напомним, Северная Корея (КНДР) не реагировала на кулуарные дипломатические связи администрации президента Джо Байдена с середины февраля, в том числе на миссию Пхеньяна при ООН.
Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей считает, что отсутствие реакции КНДР на сигналы новой администрации в Вашингтоне – дополнительный наглядный показатель того, к какому клубу мироустройства относится Северная Корея. "Отношения с КНДР следует рассматривать в контексте отношений США-Китай и США-Россия. Ведь Китай является основным содержателем северокорейского режима, а Россия – создателем северокорейской ракетной программы. И поэтому КНДР представляет волю этих двух стран во внешней политике", — поясняет Игорь Соловей. Он подчеркивает, что КНДР – обычная разменная монета Пекина и России в торге с Вашингтоном.ф
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