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Корея ответила на предложение Байдена пуском ракет

Президент США Джо Байден на брифинге рассказал, что не считает запуск провокацией

сегодня, 05:37
Автор:

Ольга Чародий

Вооруженные силу  КНДР организовали показательный запуск ракет малой дальности. Об этом сообщают американские СМИ  со ссылкой на источник в Минобороны США.

Корея ответила на предложение Байдена пуском ракет

Ким Чен Ын - фото из открытых источников

"Пуски ракет произведены в прошедшие выходные, после отказа Пхеньяна от участия в дипломатических переговорах с администрацией Джо Байдена", — говорится в сообщении.

Обозреватели связывают запуск ракет с попытками администрации президента США выйти на путь переговоров с руководством Северной Кореи. Цель переговоров -  снижение риска эскалации конфликта между странами, сообщает BBC.

Несмотря на приложенные усилия и дипломатические ходы попытки США организовать переговоры не встретили одобрения корейской стороны.  Власти Кореи заявили, что отказываются от контактов с администрацией Байдена.

Напомним, Северная Корея (КНДР) не реагировала на кулуарные дипломатические связи администрации президента Джо Байдена с середины февраля, в том числе на миссию Пхеньяна при ООН. 

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей считает, что отсутствие реакции КНДР на сигналы новой администрации в Вашингтоне – дополнительный наглядный показатель того, к какому клубу мироустройства относится Северная Корея. "Отношения с КНДР следует рассматривать в контексте отношений США-Китай и США-Россия. Ведь Китай является основным содержателем северокорейского режима, а Россия – создателем северокорейской ракетной программы. И поэтому КНДР представляет волю этих двух стран во внешней политике", — поясняет Игорь Соловей. Он подчеркивает, что КНДР – обычная разменная монета Пекина и России в торге с Вашингтоном.ф

 


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-56504040
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