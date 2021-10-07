Коронавирус и события в Афганистане: почему рейтинг Байдена стремительно падает

Рейтинги поддержки деятельности президента США Джо Байдена и его администрации резко упали за последние недели. Об этом говорится в обнародованных в среду, 7 октября, результатах социологического исследования, проведенного университетом Quinnipiac. Согласно им, Байден получил отрицательный рейтинг (38% поддерживают его усилия, 53% – нет). Это является самым низким баллом, который он получал от американцев за свою работу с момента начала президентства.

Джо Байден - фото из открытых источников

Почему это происходит? Какие шаги стоит сделать Белому дому, чтобы это исправить? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Байден – самый полярный президент за всю историю, но него самая низкая поддержка среди республиканцев

Политолог-американист Владислав Фарапонов поясняет: есть определенные тенденции, не только в Америке, которые свидетельствуют о падении рейтингов глав государств. Так что это – обычная история.

"Возможно, ожидалось, что рейтинг Джо Байдена не будет падать так стремительно, что к этому периоду времени он будет чуть выше. Но в районе 40% – это тоже в пределах нормы", – уверяет эксперт.

По его словам, дело еще в том, что исходя из многих опросов, если их суммировать, Байден – самый полярный президент за всю историю. У него самая низкая поддержка среди республиканцев. Впрочем, как и Трампа была самая низкая – среди демократов.

"Виной этому высокий уровень поляризации в обществе, – подчеркивает Владислав Фарапонов. – Среди демократов у Байдена нормальный уровень поддержки, учитывая кризисную ситуацию с коронавирусом, экономикой и так далее. Но ему не хватает республиканских и независимых избирателей, которые одобрительно относились бы к нему и его политике. Не уверен, что есть какой-то механизм увеличения рейтинга. Да, какие-то политические компромиссы с представителями оппозиционной партии по каким-то важным для них законопроектам, возможно, помогли бы удержать рейтинг на плаву. Но вряд ли это кардинально повлияет на ситуацию".

Нужно просто пережить сложности, продолжая работать. И маятник доверия начнет двигаться в нужную Байдену сторону

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик считает, что на падение рейтингов Байдена повлияла комбинация факторов.

"Главный – коронавирус. Хоть это немного парадоксально, потому что Байден, в отличие от Трампа, наладил поставку вакцин, доступность вакцин. Но логика такова, что раз он главный, он президент, то именно он несет за всё ответственность. И раз отмечен рост заболеваемости, раз много людей умирает от ковида, то это тоже вина Байдена. Так или иначе – критика падет на него и его администрацию, хоть они делают всё, чтобы обезопасить американцев", – отмечает эксперт.

Он также подчеркивает, что со стороны Белого дома были сделаны неловкие шаги с точки зрения коммуникации с людьми.

"К примеру, в начале лета была информация, что вакцинированным можно не носить маски. А потом выяснилось, что вакцинированные тоже очень даже активно подхватывают и распространяют вирус. Люди запутались, получая разные, порой противоречивые, сигналы от власти", – говорит Владимир Дубовик.

Второй момент, повлиявший на падение рейтинга американского президента – состояние экономики.

"Оно хоть и неплохое, но есть ожидания, что экономика входит в очередной спад, связанный, прежде всего, с коронавирусом. В первые месяцы правления Байдена было создано огромное количество рабочих мест, отмечалось активное оживление экономики, появилась надежда на улучшение. Сейчас же происходит торможение экономики. И есть опасения, что тяжелые времена – впереди. Опять же, ответственность – на президенте лично, хоть он делает всё возможное для улучшения ситуации", – поясняет эксперт.

Третьим фактором он называет выход американских войск из Афганистана – под взрывы, панику местных союзников, захват аэропорта.

"Многие в США считают, что это некий провал. Причем даже по общей необходимости выхода из Афганистана отмечен резкий переход мнений. Если накануне вывода войск из Афганистана это поддерживали до 70% американцев, то последний опрос Quinnipiac показал, что поддержка снизилась до 28%. Правда, там не расшифровывается – вообще не надо было выходить или критикуют за то, как был организован вывод войск. Но перепад колоссальный, – акцентирует Владимир Дубовик. – Афганистан на проседание рейтинга явно повлиял. Есть ощущение некомпетентности, неспособности спланировать заранее свои действия".

Четвертый момент, по словам эксперта, касается того, что ряд крупных законопроектов администрация Байдена никак не может провести через Конгресс.

"Это касается, к примеру, двух больших законопроектов – бюджетного и по инфраструктуре. Причем здесь Белый дом сталкивается с противодействием не только со стороны республиканцев, но и части демократов, – рассказывает Владимир Дубовик. – И вообще в последние недели обострились противоречия внутри Демократической партии: между центристами, умеренными, которым Байден ближе – и левым крылом, которое считает, что президент не оправдывает возложенных на него надежд. Что он недостаточно продвигает те или иные вещи, важные для левого крыла партии".

Пятый момент связан с природными колебаниями маятника доверия, уверен эксперт. Он поясняет:

"Если сперва маятник метнулся вверх, то потом пойдет вниз. В Америке, наверное, не было ни одного президента в последние годы, у которого был бы стабильно высокий или стабильно низкий рейтинг. Постоянно какая-то синусоида: подъемы и падения. Байден начинал неплохо, имея 50 с лишним процентов. Но прошло девять с небольшим месяцев – и видим такое падение. Впрочем, иногда маятник, такое впечатление, не зависит от конкретных достижений или провалов".

Ко всему прочему, продолжает эксперт, имеем консолидацию убежденных противников Байдена. Избиратели-республиканцы – все против. К тому же, президент растерял много независимого электората (тех, кто не республиканцы и не демократы). И тут, согласно рейтингу, у Байдена – минус две трети. Это сильное падение, по сравнению с предыдущими опросами.

"Что делать? Нужно переждать. Пусть эмоции остынут после Афганистана для начала. Есть надежда на то, что экономика не провалится, что не будет новых локдаунов. А локдауны – это однозначно плохо. Это – закрытие предприятий, сокращение рабочих мест, красная тряпка для главных противников Байдена (антивакцинаторов, антимасочников, республиканцев-трампистов и так далее). Если удастся избежать локдаунов – уже неплохо. Но, скорее всего, некоторое снижение экономики может быть. И Байдену стоит приготовиться к тому, что такие невысокие рейтинги останутся с ним, как минимум, на какое-то время", – прогнозирует Владимир Дубовик.

В то же время, он обращает внимание, что влиятельный сайт fivethirtyeight.com, который сводит разные рейтинги в один, приводит усредненные данные, согласно которым рейтинг Байдена сейчас – 44%.

"То есть, на 6% больше, чем демонстрирует опрос Quinnipiac. Если так посмотреть, то всё не так уж плохо, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом, – отмечает эксперт. – Важно понимать, что нет волшебных рецептов, серебряной пули, магической пули, которые можно использовать, чтобы всё было хорошо. Нужно просто пережить сложности, продолжая работать. И я думаю, маятник начнет двигаться в нужную Байдену сторону".

Ранее "Комментарии" писали, что стало известно о реакции Байдена на скандал с оффшорами, в котором фигурирует Зеленский.

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