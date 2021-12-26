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Коронавирус остается в организме месяцами: что обнаружили ученые

Ученые из Штатов исследовали внутренние органы и мозг умерших от коронавируса

сегодня, 20:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Ученые Национального института здоровья США пришли к выводам, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может оставаться в тканях организма длительное время, даже несколько месяцев. Об этом пишет журнал Nature.

Коронавирус остается в организме месяцами: что обнаружили ученые

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В тексте статьи говорится, ученые выяснили, что вирус может "путешествовать" из легких в мозг, сердце, другие внутренние органы и там делиться. Статья с результатами исследования еще не рецензирована.

Ученые провели 44 вскрытия тех, кто умер и был инфицирован COVID-19. У всех умерших вирус обнаружили в других органах и мозге. Даже у тех, кто имел бессимптомное или легкое течение COVID-19, репликация вируса присутствует во многих внелегочных тканях. Испытуемые умерли в разное время от начала заражения – от нескольких воскресений до семи месяцев.

"Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во многих анатомических участках, включая области по всему мозгу, в течение 230 дней после появления симптомов. Несмотря на широкое распространение SARS-CoV-2 в организме, мы наблюдали незначительное воспаление или прямую вирусную цитопатологию вне лёгких. Наши данные доказывают, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию и может сохраняться в организме месяцами", — говорится в статье.

Таким образом вирус попав в организм, вызывает воспаление других органов и болезнь затягивается, а многие пациенты продолжают болеть после периода обострения симптомов.

Ранее мы писали, что ученые под руководством Лейфа-Эрика Сандера из больницы Charite в Берлине рассказали, как Covid-19 влияет на легочную ткань пациентов. Известно, что после тяжелого протекания болезни она рубцуется, утолщается и становится неэластичной.

Как сообщал портал "Комментарии", врач-инфекционист рассказал, нужно ли украинцам волноваться из-за распространения Омикрона.



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Источник: https://www.researchsquare.com/article/rs-1139035/v1
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