Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса попал под осколки снаряда: что произошло

Во время торжеств по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты США в Калифорнии произошел инцидент с участием кортежа вице-президента США Джей Ди Вэнса. Один из артиллерийских снарядов, выпущенных во время демонстрационных стрельб, рано взорвался, а его осколки упали на мотоцикл охраны вице-президента.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 18 октября на военной базе Camp Pendleton. Во время живой демонстрации боевых действий 155-миллиметровый артиллерийский снаряд сдетонировал раньше, чем планировалось. В результате взрыва обломки попали не только на технику охраны Вэнса, но и на автомобиль Калифорнийского дорожного патруля (CHP), сопровождавший кортеж.

По официальным данным, пострадавших нет. После взрыва обучающие стрельбы были немедленно прекращены, а военное руководство объявило о начале расследования. Начальник пограничного отдела CHP Тони Коронадо назвал инцидент "необычным и тревожным", поскольку боевые стрельбы не должны были проводиться вблизи активной автострады I-5, над которой пролетали снаряды.

В заявлении Первых экспедиционных сил морской пехоты США отмечено, что демонстрация прошла "тщательную оценку безопасности", однако теперь военные должны установить причину преждевременной детонации и предотвратить подобные инциденты в будущем.

На следующий день вице-президент Вэнс заявил журналистам, что имел "прекрасную встречу с морскими пехотинцами", несмотря на инцидент.

"Они, очевидно, были взволнованы, и я тоже был очень взволнован", — сказал Вэнс при возвращении в Вашингтон.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подверг резкой критике вице-президента и президента США Дональда Трампа, назвав ситуацию "проектом тщеславия".

"Мы любим наших морских пехотинцев и имеем большой долг благодарности перед Camp Pendleton, но в следующий раз вице-президент и Белый дом не должны так безрассудно относиться к жизни людей ради своих тщеславных проектов", — написал Ньюсом.

