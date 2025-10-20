Кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса потрапив під осколки снаряда: що сталося

Рубрики
Під час урочистостей з нагоди 250-річчя Корпусу морської піхоти США у Каліфорнії стався інцидент за участю кортежу віцепрезидента США Джей Ді Венса. Один із артилерійських снарядів, випущених під час демонстраційних стрільб, передчасно вибухнув, а його осколки впали на мотоцикл охорони віцепрезидента.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел
Інцидент стався 18 жовтня на військовій базі Camp Pendleton. Під час живої демонстрації бойових дій 155-міліметровий артилерійський снаряд здетонував раніше, ніж планувалося. Внаслідок вибуху уламки потрапили не лише на техніку охорони Венса, а й на автомобіль Каліфорнійського дорожнього патруля (CHP), який супроводжував кортеж.
За офіційними даними, постраждалих немає. Після вибуху навчальні стрільби були негайно припинені, а військове керівництво оголосило про початок розслідування. Начальник прикордонного відділу CHP Тоні Коронадо назвав інцидент "незвичайним і тривожним", оскільки бойові стрільби не мали проводитися поблизу активної автостради I-5, над якою пролітали снаряди.
У заяві Перших експедиційних сил морської піхоти США зазначено, що демонстрація пройшла "ретельну оцінку безпеки", проте тепер військові мають встановити причину передчасної детонації та запобігти подібним інцидентам у майбутньому.
Наступного дня віцепрезидент Венс заявив журналістам, що мав "чудову зустріч із морськими піхотинцями", попри інцидент.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко розкритикував віцепрезидента та президента США Дональда Трампа, назвавши ситуацію "проєктом марнославства".
