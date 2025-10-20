Кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса потрапив під осколки снаряда: що сталося

Під час урочистостей з нагоди 250-річчя Корпусу морської піхоти США у Каліфорнії стався інцидент за участю кортежу віцепрезидента США Джей Ді Венса. Один із артилерійських снарядів, випущених під час демонстраційних стрільб, передчасно вибухнув, а його осколки впали на мотоцикл охорони віцепрезидента.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався 18 жовтня на військовій базі Camp Pendleton. Під час живої демонстрації бойових дій 155-міліметровий артилерійський снаряд здетонував раніше, ніж планувалося. Внаслідок вибуху уламки потрапили не лише на техніку охорони Венса, а й на автомобіль Каліфорнійського дорожнього патруля (CHP), який супроводжував кортеж.

За офіційними даними, постраждалих немає. Після вибуху навчальні стрільби були негайно припинені, а військове керівництво оголосило про початок розслідування. Начальник прикордонного відділу CHP Тоні Коронадо назвав інцидент "незвичайним і тривожним", оскільки бойові стрільби не мали проводитися поблизу активної автостради I-5, над якою пролітали снаряди.

У заяві Перших експедиційних сил морської піхоти США зазначено, що демонстрація пройшла "ретельну оцінку безпеки", проте тепер військові мають встановити причину передчасної детонації та запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Наступного дня віцепрезидент Венс заявив журналістам, що мав "чудову зустріч із морськими піхотинцями", попри інцидент.

"Вони, очевидно, були схвильовані, і я теж був дуже схвильований", — сказав Венс під час повернення до Вашингтона.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко розкритикував віцепрезидента та президента США Дональда Трампа, назвавши ситуацію "проєктом марнославства".

"Ми любимо наших морських піхотинців і маємо великий борг вдячності перед Camp Pendleton, але наступного разу віцепрезидент і Білий дім не повинні так безрозсудно ставитися до життів людей заради своїх марнославних проєктів", — написав Ньюсом.

