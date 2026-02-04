logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Крах Трампа только вопрос времени: стало известно о страшном сценарии для президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

Крах Трампа только вопрос времени: стало известно о страшном сценарии для президента США

Многие республиканцы в Конгрессе не планируют переизбираться, что свидетельствует о проблемах партии перед выборами 2026 года

4 февраля 2026, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В штате Техас, традиционно поддерживающий республиканцев, на выборах в Сенат неожиданно победил кандидат от Демократической партии. Политолог Петр Олещук называет этот результат сигналом о том, что политика Дональда Трампа теряет популярность среди избирателей.

Крах Трампа только вопрос времени: стало известно о страшном сценарии для президента США

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Сам по себе этот факт можно объяснить случайностью, отмечает эксперт, но подобная тенденция наблюдается и в других регионах. Например, на выборах мэра Майами одержала победу также кандидат от Демократов, что придает вес предположению об определенном кризисе в партии Трампа.

Еще одним показателем проблем является массовый отказ республиканских конгрессменов баллотироваться на следующий срок. Выборы в Сенат состоятся в ноябре 2026 года, и позиция нынешнего президента США может оказать значительное влияние на их результат. По словам Олещука, эти политики, вероятно, осознают риски поражения и пытаются избежать его, объясняя свое решение "усталостью от политики" или "потребностью отдыха", ведь проигрыш во время кампании выглядит гораздо хуже.

Победы демократов в таких штатах свидетельствуют о серьезных вызовах Республиканской партии. Дискуссии среди аналитиков охватывают и возможные шаги Трампа, включая предположение, что он может начать конфликт с Ираном, чтобы отвлечь внимание от политических скандалов.

Ситуацию усугубляет новая утечка информации из пленок покойного финансиста Джеффри Эпштейна, на которых упоминаются Дональд Трамп и его контакты, в том числе поездки на остров Эпштейна. Сам президент возразил какие-либо обвинения, назвав их попыткой заговора против себя.

На внешнеполитическом фронте Трамп сообщил, что Индия якобы прекратила покупку российской нефти, что могло повлиять на ход войны в Украине. Одновременно США снизили тарифы на индийские товары. Премьер Индии приветствовал экономическое решение Вашингтона, но не подтвердил утверждение о прекращении торговли с Россией, что вызывает дополнительные вопросы о точности заявлений Трампа.

Портал "Комментарии" ранее писал , что надежды на скорое завершение войны безосновательны и не имеют под собой реалистичной основы, считает политолог Владимир Фесенко. По его словам, подобные ожидания скорее свидетельствуют об общественной усталости, чем реальном положении дел.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/geopolitics/vibori-ssha-yakimi-problemami-zitknulisya-respublikantsi_n3001915
Теги:

Новости

Все новости