В штате Техас, традиционно поддерживающий республиканцев, на выборах в Сенат неожиданно победил кандидат от Демократической партии. Политолог Петр Олещук называет этот результат сигналом о том, что политика Дональда Трампа теряет популярность среди избирателей.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Сам по себе этот факт можно объяснить случайностью, отмечает эксперт, но подобная тенденция наблюдается и в других регионах. Например, на выборах мэра Майами одержала победу также кандидат от Демократов, что придает вес предположению об определенном кризисе в партии Трампа.

Еще одним показателем проблем является массовый отказ республиканских конгрессменов баллотироваться на следующий срок. Выборы в Сенат состоятся в ноябре 2026 года, и позиция нынешнего президента США может оказать значительное влияние на их результат. По словам Олещука, эти политики, вероятно, осознают риски поражения и пытаются избежать его, объясняя свое решение "усталостью от политики" или "потребностью отдыха", ведь проигрыш во время кампании выглядит гораздо хуже.

Победы демократов в таких штатах свидетельствуют о серьезных вызовах Республиканской партии. Дискуссии среди аналитиков охватывают и возможные шаги Трампа, включая предположение, что он может начать конфликт с Ираном, чтобы отвлечь внимание от политических скандалов.

Ситуацию усугубляет новая утечка информации из пленок покойного финансиста Джеффри Эпштейна, на которых упоминаются Дональд Трамп и его контакты, в том числе поездки на остров Эпштейна. Сам президент возразил какие-либо обвинения, назвав их попыткой заговора против себя.

На внешнеполитическом фронте Трамп сообщил, что Индия якобы прекратила покупку российской нефти, что могло повлиять на ход войны в Украине. Одновременно США снизили тарифы на индийские товары. Премьер Индии приветствовал экономическое решение Вашингтона, но не подтвердил утверждение о прекращении торговли с Россией, что вызывает дополнительные вопросы о точности заявлений Трампа.

Портал "Комментарии" ранее писал , что надежды на скорое завершение войны безосновательны и не имеют под собой реалистичной основы, считает политолог Владимир Фесенко. По его словам, подобные ожидания скорее свидетельствуют об общественной усталости, чем реальном положении дел.