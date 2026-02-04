Крах Трампа лише питання часу: стало відомо про страшний сценарій для президента США

У штаті Техас, який традиційно підтримує республіканців, на виборах до Сенату несподівано переміг кандидат від Демократичної партії. Політолог Петро Олещук називає цей результат сигналом того, що політика Дональда Трампа втрачає популярність серед виборців.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Сам по собі цей факт можна було б пояснити випадковістю, зазначає експерт, але подібна тенденція спостерігається й у інших регіонах. Наприклад, на виборах мера Маямі здобула перемогу також кандидатка від Демократів, що додає ваги припущенню про певну кризу в партії Трампа.

Ще одним показником проблем є масова відмова республіканських конгресменів балотуватися на наступний термін. Вибори до Сенату відбудуться у листопаді 2026 року, і позиція нинішнього президента США може значно вплинути на їхній результат. За словами Олещука, ці політики, ймовірно, усвідомлюють ризики поразки і намагаються уникнути її, пояснюючи своє рішення "втомою від політики" або "потребою відпочинку", адже програш під час кампанії виглядає набагато гірше.

Перемоги демократів у таких штатах свідчать про серйозні виклики для Республіканської партії. Дискусії серед аналітиків охоплюють і можливі кроки Трампа, включно з припущенням, що він може розпочати конфлікт із Іраном, щоб відвернути увагу від політичних скандалів.

Ситуацію погіршує новий витік інформації з плівок покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, на яких згадуються Дональд Трамп і його контакти, зокрема поїздки на острів Епштейна. Сам президент заперечив будь-які звинувачення, назвавши їх спробою змови проти себе.

На зовнішньополітичному фронті Трамп повідомив, що Індія нібито припинила купівлю російської нафти, що могло б вплинути на хід війни в Україні. Одночасно США знизили тарифи на індійські товари. Прем’єр Індії привітав економічне рішення Вашингтона, але не підтвердив твердження про припинення торгівлі з Росією, що викликає додаткові питання щодо точності заяв Трампа.

