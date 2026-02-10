Кремль имеет компромат на Трампа: экс-глава разведки КГБ раскрыл новые детали

Бывший офицер КГБ и экс-руководитель спецслужб Казахстана Альнур Мусаев заявил, что Кремль и казахстанские силовые структуры обладают компрометирующими материалами на президента США Дональда Трампа, в том числе видео, возможно сексуального характера, по его пребыванию в Москве в 2013 году.

Оливия Калпо и Дональд Трамп. Фото: Valerie Macon/EPA

Альнур Мусаев в эфире "Эспрессо" повторил свои давние утверждения о существовании компромата на Трампе в Кремле. Речь идет о возможных записях, сделанных во время его визита на конкурс "Мисс Вселенная", который проходил в Москве в 2013 году. По словам экс-офицера КГБ, видеоматериалы, вероятно, носят интимный характер и были сняты в гостинице Ritz-Carlton, где останавливался Трамп. Однако теперь Мусаев раскрыл новые подробности.

По его словам, доступ к этим записям имели не только российские спецслужбы, но и Комитет по национальной безопасности Казахстана.

"Мероприятие, которое Трамп проводил в Москве, конкурс красоты "Мисс Вселенная", очевидно, с участием Араса Агаларова, известного российского олигарха азербайджанского происхождения, проходил как в "Крокус-Сити", принадлежавшем Агаларову, так и в отеле Ritz, который принадлежит до сих пор Булату Темуратову, казахскому олигарху, близкому к президенту Нурсултану Назарбаеву. Все, что было снято в отеле Ritz, принадлежало казахам", – сказал Мусаев.

Таким образом информация из камер наблюдения из гостиницы, где жил Трампа, попала в казахстанские спецслужбы параллельно с ФСБ.

Бывший разведчик также утверждает, что в 2017 году Казахстан пытался использовать компромат как рычаг влияния на администрацию Трампа. В частности, эти материалы якобы упоминались во время встречи тогдашнего главы КНБ Карима Массимова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Однако попытка политического давления дала обратный эффект.

Мусаев связывает массовые протесты в 2022 году в Казахстане, арест Массимова и вмешательство России с внутренним конфликтом элит и личной позицией Владимира Путина. По его словам, Кремль воспринимал компромат на Трампа как собственный стратегический актив и не простил попыток использовать его без согласования с Москвой.

Пока никаких официальных подтверждений существования компромата на Трампа нет.

