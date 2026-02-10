Кремль має компромат на Трампа: екскерівник розвідки КДБ розкрив нові деталі

Колишній офіцер КДБ та екскерівник спецслужб Казахстану Альнур Мусаєв заявив, що Кремль і казахстанські силові структури володіють компрометуючими матеріалами на президента США Дональда Трампа, зокрема відео, можливо сексуального характеру, з його перебування в Москві у 2013 році.

Олівія Калпо та Дональд Трамп. Фото: Valerie Macon / EPA

Альнур Мусаєв в ефірі "Еспресо" повторив свої давні твердження про існування компромата на Трампа у Кремлі. Йдеться про можливі записи, зроблені під час його візиту на конкурс "Міс Всесвіт", який проходив у Москві у 2013 році. За словами ексофіцера КДБ, відеоматеріали, ймовірно, мають інтимний характер і були зняті в готелі Ritz-Carlton, де зупинявся Трамп. Однак тепер Мусаєв розкрив нові подробиці.

За його словами, доступ до цих записів мали не лише російські спецслужби, а й Комітет національної безпеки Казахстану.

"Захід, який Трамп проводив у Москві, конкурс краси "Міс Всесвіт", очевидно, за участю Араса Агаларова , відомого російського олігарха азербайджанського походження, проходив як у "Крокус-Сіті", який належав Агаларову, так і в готелі Ritz, який належав і досі належить Булату Темуратову, казахському олігарху, близькому до президента Нурсултана Назарбаєва. Все, що було знято в готелі Ritz, належало казахам", — сказав Мусаєв.

Таким чином інформація з камер спостереження з готелю, де жив Трампа потрапила до казахстанських спецслужб паралельно з ФСБ.

Колишній розвідник також стверджує, що у 2017 році Казахстан намагався використати компромат як важіль впливу на адміністрацію Трампа. Зокрема, ці матеріали нібито згадувалися під час зустрічі тодішнього глави КНБ Каріма Масімова з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Проте спроба політичного тиску дала зворотний ефект.

Мусаєв пов’язує масові протести 2022 року в Казахстані, арешт Масімова та втручання Росії з внутрішнім конфліктом еліт і особистою позицією Володимира Путіна. За його словами, Кремль сприймав компромат на Трампа як власний стратегічний актив і не пробачив спроб використати його без узгодження з Москвою.

Наразі жодних офіційних підтверджень існування компромату на Трампа немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Заході назвали дві причини, чому Трамп боїться Путіна. За словами експерта, це "не просто повії у московських готелях".

Також "Коментарі" писали, що американська модель, яку Трамп привозив до Москви у 2013 році, народила дитину.