Кремль обвинил США в использовании доллара в политических целях: какие сигналы шлет Путин – Байдену

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин сделал ряд выпадов в сторону США. В частности, обвинил Штаты в использовании их национальной валюты в качестве инструмента для экономической и политической борьбы. А еще заявил, что "США уверенной походкой, твердым шагом идут по дороге Советского Союза".

Байден и Путин. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

О чем говорят такого рода заявления – в том числе в ракурсе грядущей встречи президентов РФ и США, намеченной на 16 июня? Какие сигналы шлет Путин – Байдену, а Вашингтон – Москве? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Политолог Андрей Окара уверен, что подобными меседжами Путин актуализирует сложные взаимоотношения в треугольнике США-Китай-РФ.

"Главной темой встречи Путина и Байдена, к сожалению для вменяемых граждан РФ, Украины и Беларуси, станут не их взаимоотношения, а китайская линия. Каждая из сторон – и Кремль, и Белый дом, попытается играть, отталкиваясь от этой комбинации, — считает эксперт. – Для американской администрации главное, чтобы РФ не объединила усилия с КНР. Ради этого США могут закрыть глаза на Крым в частности и российско-украинские отношения в целом. На то, что творит Лукашенко. На преследование российской оппозиции", — отмечает Андрей Окара.

По мнению политолога, в душе коллективного Запада в отношениях с РФ интересы борются с ценностями.

"Мы видим сложные перипетии этой борьбы, — отмечает Андрей Окара. – И похоже на то, что Америка готова ради того, чтобы не было глобального союза КНР и РФ, простить Кремлю многие вещи, не соотносящиеся с американскими ценностями. Идет сложная геополитическая игра (в том числе с угрозам в стиле "мы поменяем ваши "плохие доллары" на что-то другое), в которой выиграет тот, у кого больше ресурсов и крепче нервишки. И Киев с Минском здесь просто – наблюдатели".

Политолог-международник Виктория Закревская поясняет заявления Путина тем, что русским не нравится лидерство США на геополитической арене.

"Россия во всей своей внешнеполитической деятельности старается не только оспорить этот факт, но и поддержать те силы, которые могут оттянуть часть электората и ресурсов по всему миру от либеральной повестки, лидером которой являются США", — отмечает Виктория Закревская.

По ее мнению, главным образом Россию не устраивает тот факт, что США не согласны делить мир, как хотелось бы Кремлю, на сферы влияния.

"Намекнуть США на то, что между странами больше общего, чем Вашингтон показывает миру – в этом и есть главный смысл программных речей и месседжей Путина иже с ним. Но важно понимать, что это – всего лишь точка зрения Кремля, которую не разделяют в Белом доме", — подчеркивает Виктория Закревская.

Напомним, в США, России, Европе и Украине готовятся к саммиту американского и российского президентом Джо Байдена и Владимира Путина. В контексте подготовки к этим переговорам российские, американские и украинские чиновники делают ряд заявлений. Портал "Комментарии" собрал основные тезисы, которые волнуют мир, и новые заявления, сделанные в рамках подготовки к саммиту.

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