Кремлю привезли жесткий сигнал из Вашингтона: раскрыта впечатляющая правда о визите ЦРУ в Москву

Тайный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может быть связан с гораздо более серьезными вопросами, чем возможный обмен заключенными. Одной из версий является то, что Вашингтон мог предупредить Кремль о последствиях новой эскалации и о возможных планах России. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.

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Он обратил внимание, что прилет американского военного самолета в Москву поначалу породил множество предположений. Обсуждали возможный обмен американцев на россиян, однако уровень представительства — личное присутствие директора ЦРУ — может свидетельствовать о более серьезном переговорном характере.

Голобуцкий напомнил о параллелях с 2021 годом, когда тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву на фоне информации американской разведки о подготовке России к вторжению в Украину.

"Сам глава ЦРУ — это слишком высокий уровень представительства. Мы помним, что в 2021 году тогдашний глава ЦРУ прилетел для того, чтобы американцы знали о планах России напасть на Украину", — отметил Голобуцкий.

По его словам, сейчас в западных медиа циркулируют предположение о возможной новой мобилизации в РФ. Один из сценариев предполагает, что Кремль может усилить давление на Украину, а другой перебросить часть сил на европейское направление и попытаться проверить готовность НАТО выполнять пятую статью.

"Россия может буквально через неделю-две вывести войска, и Европа не сможет ответить адекватно, кроме санкций. Так это выглядит с точки зрения Москвы", — объяснил эксперт.

Голобуцкий подчеркнул, что подтвержденной информации о содержании переговоров нет, поэтому речь идет только о версиях. По его мнению, директор ЦРУ мог привезти Кремлю предупреждение о том, что США видят возможные российские приготовления и предостерегают от дальнейшей эскалации.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что тайная поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву могла быть связана с желанием Вашингтона напрямую предупредить российское руководство о недопустимости новой эскалации. США могут иметь информацию о возможных планах Кремля, в частности, по провокациям против восточного фланга НАТО. Такую версию озвучил политолог Владимир Фесенко.