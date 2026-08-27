Кремлю привезли жорсткий сигнал з Вашингтону: розкрито приголомшливу правду про візит ЦРУ до Москви

Таємний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви може бути пов'язаний із набагато серйознішими питаннями, ніж можливий обмін ув'язненими. Однією з версій є те, що Вашингтон міг попередити Кремль про наслідки нової ескалації та можливі плани Росії. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

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Він звернув увагу, що приліт американського військового літака до Москви спочатку породив безліч припущень. Обговорювали можливий обмін американців на росіян, однак рівень представництва — особиста присутність директора ЦРУ — може свідчити про значно серйозніший характер переговорів.

Голобуцький нагадав про паралелі з 2021 роком, коли тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс приїжджав до Москви на тлі інформації американської розвідки про підготовку Росії до вторгнення в Україну.

"Сам голова ЦРУ — це занадто високий рівень представництва. Ми пам'ятаємо, що в 2021 році тодішній голова ЦРУ прилетів для того, щоб американці знали про плани Росії напасти на Україну", — зазначив Голобуцький.

За його словами, зараз у західних медіа циркулюють припущення про можливу нову мобілізацію в РФ. Один зі сценаріїв передбачає, що Кремль може посилити тиск на Україну, а інший — перекинути частину сил на європейський напрямок і спробувати перевірити готовність НАТО виконувати п'яту статтю.

"Росія може буквально через тиждень-два вивести війська, і Європа не зможе відповісти адекватно, крім санкцій. Так це виглядає з точки зору Москви", — пояснив експерт.

Голобуцький водночас наголосив, що підтвердженої інформації про зміст переговорів немає, тому йдеться лише про версії. На його думку, директор ЦРУ міг привезти Кремлю попередження про те, що США бачать можливі російські приготування та застерігають від подальшої ескалації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що таємна поїздка директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви могла бути пов’язана з бажанням Вашингтона напряму попередити російське керівництво про неприпустимість нової ескалації. США можуть мати інформацію про можливі плани Кремля, зокрема щодо провокацій проти східного флангу НАТО. Таку версію озвучив політолог Володимир Фесенко.