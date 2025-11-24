Кризис в отношениях с Трампом: что изменилось после переговоров Украины и США

Украина оказалась на грани очередной политической турбулентности. Линия фронта под давлением внутри страны произошел коррупционный скандал, а главный союзник в Вашингтоне предъявил Киеву ультиматум по мирному соглашению, которое в Украине назвали "подарком Кремлю". Казалось, что кризис в отношениях с Соединенными Штатами неизбежен, однако, как пишет The Economist, Украина смогла пережить эту ситуацию.

Андрей Ермак и Марк Рубио. Фото: Х/Andriy Yermak

Как указывает The Economist, возможно, для Украины наступает рассвет в темной ситуации с мирным планом США с 28 пунктами, а также давлением президента Дональда Трампа. Неожиданное заявление госсекретаря США Марко Рубио, состоявшееся в ходе переговоров украинской и американской делегации в Женеве, изменило тональность.

"Это была очень, очень содержательная, я бы сказал, пожалуй, лучшая встреча и день, которые мы до сих пор имели во всем этом процессе", — заявил Рубио.

Андрей Ермак со своей стороны заявил, что стороны "движутся к справедливому и крепкому миру".

Только за несколько дней до "женевского примирения" украинскому руководству представили план с 28 пунктами, который в Киеве восприняли как российский ультиматум. Документ требовал сокращения армии до 600 тыс. военных, отказа от членства в НАТО, передачи Москве укрепленных территорий на Донбассе и частичной переориентации замороженных российских активов на совместные проекты США и РФ.

План появился после неформальных переговоров в Майами между бизнесменом Стивом Виткоффом и Кириллом Дмитриевым, приближенным к Владимиру Путину. Попавшая в СМИ версия документа вызвала негодование в Европе и стала символом хаоса в команде Трампа.

По данным американских СМИ, именно Рубио стал ключевой фигурой, попытавшейся остановить эскалацию. Он вступил в переговоры с Украиной и европейскими союзниками, фактически дистанцировавшись от "маямского плана", заявив, что окончательный документ должен быть согласован в Вашингтоне между Трампом и Зеленским.

Однако The Economist указывает, что даже если США и Украина согласуют новую редакцию мирного соглашения, его перспективы остаются призрачными. Москва вряд ли примет документ, не отвечающий ее максималистским требованиям. А украинский парламент может отклонить любую редакцию, содержащую уступки Кремлю. Поэтому нынешнее "облегчение" в Женеве может оказаться временным, и очередной кризис в отношениях с Вашингтоном может вспыхнуть в любой момент.

