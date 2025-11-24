Криза у відносинах з Трампом: що змінилося після переговорів України та США

Україна опинилася на межі чергової політичної турбулентності. Лінія фронту під тиском, усередині країни відбувся корупційний скандал, а головний союзник у Вашингтоні пред’явив Києву ультиматум щодо мирної угоди, яку в Україні назвали "подарунком Кремлю". Здавалося, що криза у відносинах зі Сполученими Штатами неминуча, однак, як пише The Economist, Україна змогла пережити цю ситуацію.

Андрій Єрмак і Марко Рубіо. Фото: Х/Andriy Yermak

Як вказує The Economist, можливо, для України настає світанок у темній ситуації з мирним планом США з 28 пунктів, а також тиском президента Дональда Трампа. Несподівана заява держсекретаря США Марко Рубіо, яка відбулася під час переговорів української та американської делегації у Женеві, змінила тональність.

"Це була дуже, дуже змістовна, я б сказав, мабуть, найкраща зустріч і день, які ми мали досі в усьому цьому процесі", – заявив Рубіо.

Андрій Єрмак зі свого боку заявив, що сторони "рухаються до справедливого та міцного миру".

Лише за кілька днів до "женевського примирення" українському керівництву представили план із 28 пунктів, який у Києві сприйняли як російський ультиматум. Документ вимагав скорочення армії до 600 тис. військових, відмови від членства в НАТО, передачі Москві укріплених територій на Донбасі та часткового переорієнтування заморожених російських активів на спільні проєкти США й РФ.

План з’явився після неформальних переговорів у Маямі між бізнесменом Стівом Віткоффом та Кирилом Дмитрієвим, наближеним до Володимира Путіна. Просочена версія документа викликала обурення в Європі та стала символом хаосу у команді Трампа.

За даними американських ЗМІ, саме Рубіо став ключовою фігурою, яка спробувала зупинити ескалацію. Він вступив у переговори з Україною та європейськими союзниками, фактично дистанціювавшись від "маямського плану" та заявивши, що остаточний документ має бути узгоджений у Вашингтоні між Трампом та Зеленським.

Однак The Economist вказує, що навіть якщо США і Україна погодять нову редакцію мирної угоди, її перспективи залишаються примарними. Москва навряд чи ухвалить документ, який не відповідає її максималістським вимогам. А український парламент може відхилити будь-яку редакцію, що міститиме поступки Кремлю. Тому нинішнє "полегшення" у Женеві може виявитися тимчасовим, і чергова криза у відносинах з Вашингтоном може спалахнути будь-якої миті.

