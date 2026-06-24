logo

BTC/USD

61237

ETH/USD

1643.46

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Кролики с жуткими щупальцами на головах вторглись в США (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Кролики с жуткими щупальцами на головах вторглись в США (ФОТО)

В США заметили кроликов с необычными наростами. Ученые объяснили явление вирусом папилломы кроликов Шоупа

24 июня 2026, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В нескольких штатах США, в частности в Висконсине, Миннесоте и Нью-Йорке, местные жители сообщают о необычных диких кроликах с темными роговидными наростами на головах. Фото животных быстро распространились соцсетями, вызвав волну изумления и тревожных предположений о "кроликах-зомби" из фильмов ужасов. Однако, как объясняют ученые, внешний вид животных имеет биологическое происхождение.

Кролики с жуткими щупальцами на головах вторглись в США (ФОТО)

Кролик поражен вирусом папилломы Шоупа. Фото из открытых источников

Сообщения о необычных кроликах начали активно появляться летом. Некоторые очевидцы описывают встречу с животными как "жуткую" и "ту, которою трудную забыть". Остальные сразу обращались в службы охраны дикой природы.

Специалисты связывают возникновение таких образований с вирусом папилломы кроликов Шоупа (CRPV). Он приводит к развитию кожных новообразований, которые со временем могут превращаться в плотные бородавки, похожие на "рога" или "щупальца", преимущественно в области головы и шеи. Первые симптомы обычно выглядят как небольшие красные пятна, постепенно увеличивающиеся. В некоторых случаях наросты могут становиться настолько велики, что влияют на зрение, слух и способность животного питаться.

Кролики с жуткими щупальцами на головах вторглись в США (ФОТО) - фото 2

Кролики с жуткими щупальцами на головах вторглись в США (ФОТО) - фото 2

Кролики с жуткими щупальцами на головах вторглись в США (ФОТО) - фото 2

По данным медицинских специалистов, вирус передается преимущественно через укусы комаров и клещей, переносящих инфекцию от одного животного к другому. В то же время, риск заражения людей или домашних животных считается крайне низким.

Ветеринары отмечают, что в отдельных случаях опухоли можно удалить хирургически, если речь идет о домашних животных. Однако в дикой природе течение болезни часто приводит к осложнениям и сокращению продолжительности жизни. Несмотря на устрашающие фото, ученые призывают не поддаваться панике и просто оставлять таких животных в покое.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядит самый старый кролик планеты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.com/sciencetech/article-15923763/frankenstein-rabbits-tentacles-virus-wisconsin-minnesota-new-york.html
Теги:

Новости

Все новости