Кролики с жуткими щупальцами на головах вторглись в США (ФОТО)

В нескольких штатах США, в частности в Висконсине, Миннесоте и Нью-Йорке, местные жители сообщают о необычных диких кроликах с темными роговидными наростами на головах. Фото животных быстро распространились соцсетями, вызвав волну изумления и тревожных предположений о "кроликах-зомби" из фильмов ужасов. Однако, как объясняют ученые, внешний вид животных имеет биологическое происхождение.

Кролик поражен вирусом папилломы Шоупа. Фото из открытых источников

Сообщения о необычных кроликах начали активно появляться летом. Некоторые очевидцы описывают встречу с животными как "жуткую" и "ту, которою трудную забыть". Остальные сразу обращались в службы охраны дикой природы.

Специалисты связывают возникновение таких образований с вирусом папилломы кроликов Шоупа (CRPV). Он приводит к развитию кожных новообразований, которые со временем могут превращаться в плотные бородавки, похожие на "рога" или "щупальца", преимущественно в области головы и шеи. Первые симптомы обычно выглядят как небольшие красные пятна, постепенно увеличивающиеся. В некоторых случаях наросты могут становиться настолько велики, что влияют на зрение, слух и способность животного питаться.









По данным медицинских специалистов, вирус передается преимущественно через укусы комаров и клещей, переносящих инфекцию от одного животного к другому. В то же время, риск заражения людей или домашних животных считается крайне низким.

Ветеринары отмечают, что в отдельных случаях опухоли можно удалить хирургически, если речь идет о домашних животных. Однако в дикой природе течение болезни часто приводит к осложнениям и сокращению продолжительности жизни. Несмотря на устрашающие фото, ученые призывают не поддаваться панике и просто оставлять таких животных в покое.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядит самый старый кролик планеты.