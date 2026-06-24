Кролики з моторошними щупальцями на головах вторглися в США (ФОТО)

У кількох штатах США, зокрема у Вісконсині, Міннесоті та Нью-Йорку, місцеві жителі повідомляють про незвичних диких кроликів із темними, рогоподібними наростами на головах. Фото тварин швидко поширилися соцмережами, викликавши хвилю здивування і тривожних припущень про "кроликів-зомбі" з фільмів жахів. Однак, як пояснюють вчені, зовнішній вигляд тварин має цілком біологічне походження.

Кролик уражений вірусом папіломи Шоупа. Фото з відкритих джерел

Повідомлення про незвичних кроликів почали активно з’являтися влітку. Деякі очевидці описують зустріч із тваринами як "моторошну" і "таку, що важко забути". Інші одразу зверталися до служб охорони дикої природи.

Фахівці пов’язують появу таких утворень із вірусом папіломи кроликів Шоупа (CRPV). Він спричиняє розвиток шкірних новоутворень, які з часом можуть перетворюватися на щільні бородавки, схожі на "роги" або "щупальця", переважно в ділянці голови та шиї. Перші симптоми зазвичай виглядають як невеликі червоні плями, які поступово збільшуються. У деяких випадках нарости можуть ставати настільки великими, що впливають на зір, слух і здатність тварини харчуватися.









За даними медичних фахівців, вірус передається переважно через укуси комарів і кліщів, які переносять інфекцію від однієї тварини до іншої. Водночас ризик зараження людей або домашніх тварин вважається вкрай низьким.

Ветеринари зазначають, що в окремих випадках пухлини можна видалити хірургічно, якщо йдеться про домашніх тварин. Проте у дикій природі перебіг хвороби часто призводить до ускладнень і скорочення тривалості життя. Попри страхітливі фото, науковці закликають не піддаватися паніці і просто залишати таких тварин у спокої.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як виглядає найстаріший кролик планети.