Крупнейший из времен "холодной войны": Байден подтвердил обмен заключенными из РФ и рассказал подробности

Мероприятие договорилось с Российской Федерацией об освобождении 16 политических заключенных, включая трех американцев и одного владельца грин-карты, которые уже возвращаются домой. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в своем Twitter-аккаунте.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Согласно информации, в США возвращаются:

Эван Гершкович, репортер Wall Street Journal;

Пол Вилан, ветеран морской пехоты;

Алсу Курмашева, российско-американская радиожурналистка;

Владимир Кара-Мурза, журналист Washington Post.

Байден отметил, что соглашение, обеспечившее их свободу, стало дипломатическим подвигом. В целом договоренность предусматривала освобождение 16 человек из России, включая двух немцев и семерых граждан России, являвшихся политическими заключенными в своей собственной стране.

Президент США также приветствовал усилия союзников, принимавших участие в сложных переговорах, чтобы добиться этого результата. Среди этих стран были:

Германия;

Польша;

Словения;

Норвегия;

Турция.

Байден подчеркнул, что не прекратит работу, пока каждый американец, несправедливо задержанный или удерживаемый в заложниках по всему миру, не воссоединится со своей семьей. Он добавил, что его администрация уже вернула домой более 70 таких американцев.

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что это был самый масштабный обмен по количеству лиц со времен "холодной войны". Всего в списке обмена было 24 заключенных.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ сообщили о включении в соглашение по обмену заключенными известного российского оппозиционера. Москва уволит оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признанного в России иноагентом), осужденного в России за госпредательство.