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Главная Новости Мир США Крупнейший порт Нью-Йорка поставил рекорд по количеству грузов
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Крупнейший порт Нью-Йорка поставил рекорд по количеству грузов

В начале осени в порту выгрузили 55 тысяч контейнеров с мебелью и постельными принадлежностями

сегодня, 18:50
Автор:

Павел Зинченко

Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси зафиксировал в этом сезоне рекордный поток поступающих грузов, о чем сообщает The Wall Street Journal. Издание объясняет рекорд порта непрекращающимся спросом на товары со стороны потребителей, которые должны оставаться дома в условиях пандемии коронавируса.

Крупнейший порт Нью-Йорка поставил рекорд по количеству грузов

Крупнейший порт принял рекордное количество груза. ФОТО: Univis

В начале осени в порту выгрузили 55 тысяч контейнеров с мебелью и постельными принадлежностями, что на 32% превышает показатели прошлого года. Объем перевозок кофемашин вырос до 1050 контейнеров, на 163%. 

"При этом грузы стиральных машин в годовом показателе выросли на 2600%", — рассказала WSJ заместитель директора портового управления Бетанн Руни.

По ее словам, рекордные объемы грузовых перевозок также отражают то, что операторы складов и ритейлеры накапливают запасы на случай очередной остановки работы промышленных предприятий по всему миру.

Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси — портовый округ в пределах Нью-Йорка и Ньюарка (Нью-Джерси), один из крупнейших в мире и один из самых загруженных портов на Восточном побережье. Является одной из самых больших природных гаваней в мире, занимает второе место в США по количеству отгрузок и третье место — по отгружаемому тоннажу. 

Как сообщало издание "Комментарии", клип популярной американской группы попал в "Книгу рекордов Гиннесса"Видео на песню "Level of Concern" было анонсировано как интерактивное: фанаты имели возможность самостоятельно изменять его содержание, добавляя новые фрагменты. Такой себе "бесконечный" клип продолжал воспроизводиться в течение 178 дней с обновлением в каждые 3 минуты 40 секунд. Такого результата удалось достичь благодаря сотрудничеству с ресурсом Imposium.


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Источник: https://usm.media/odin-iz-krupnejshih-portov-ssha-postavil-rekord-po-kolichestvu-gruzov/
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