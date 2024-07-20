Кто, если не Байден: эксперт назвал самую вероятную кандидатуру

Джо Байден, скорее всего, откажется от участия в выборах президента США, убежден политтехнолог Олег Постернак.

Байден может отказаться от участия в выборах. Фото из открытых источников

"Помните поговорку: "Вместе отца легче бить". Так это как раз о Байдене. Готовимся в ближайшую неделю к новому повороту в избирательной кампании. Байдена таки дожмет deep state. Его "снимут". Медиа, доноры, конгрессмены и губернаторы отчаянно "добивают" кандидата от демократов. Вдобавок он еще и заболел на ковид и снова публично ошибся, забыв фамилию министра обороны Остина. Уже и бывший шеф Байдена Обама считает, что шансы президента Байдена на победу значительно снизились", — отметил Олег Постернак.

По мнению эксперта, президентом Байден еще останется, а вот кандидатом, вероятнее всего, уже нет. Он отметил, что после отказа Байдена начнется охота за "чикагскими" голосами – голосами делегатов съезда Демократической партии.

"На устах кандидатуры Уитмер, Ньюсома, Шапиро, Келли, Вес Мура, Бешира и вице-президентки Гаррис. Но не исключаю, что появится "темная лошадка". И я здесь не о Мишель Обаме", — подчеркнул политтехнолог.

Эксперт рассказал, что штаб Камалы Гаррис уже начал "окапывать" позиции. Он напомнил, что опрос Economist/YouGov показал, что 80% демократов одобрили бы Гаррис на избрание кандидатом на президентских выборах.

"Предпочтение Гаррис в том, что демократической партии будет трудно отказаться от нее, ведь на нее ориентирован женский и цветной электорат. Отказ от Гаррис – удар по позициям партии в этой электоральной среде", — добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.