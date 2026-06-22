"Кто это, черт возьми": Трамп показал фото неизвестной женщины, которую назвал дочерью

Президент США Дональд Трамп в канун Дня отца удивил загадочной публикацией в Truth Social. Американский лидер разместил старое фото женщины, которая сидит на диване и разговаривает по телефону. А саму фотографию подписал словами о "прекрасной дочери".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

20 июня Трамп поделился фотографией женщины, одетой в черное, отдохавшей на диване.

"Великолепная дочь. Горжусь! Президент Дональд Трамп", — говорится в сообщении 80-летнего Трампа.

Пользователей смутило то, что женщина на снимке не похожа ни на одну из дочерей президента, Иванку или Тиффани Трамп. После этого в сети начали появляться версии по поводу личности незнакомки и смысла самого сообщения.





Трамп опубликовал фото с женщиной, которую назвал "прекрасной дочерью"

Сначала комментаторы предполагали, что на фотографии может быть бывшая супруга Трампа Марла Мэйплз. Также в соцсети подвергли критике Трампа и указали на его возможные ментальные проблемы. В частности Брайан Крассенштейн написал: "Кто это, черт возьми, и почему он думает, что это его дочь? Один из главных признаков деменции — это путаница между людьми и членами семьи".

Впоследствии ряд американских медиа и пользователей соцсетей идентифицировали женщину как Марго Кациматидис. Это жену нью-йоркского миллиардера и давнего союзника Трампа Джона Кациматидиса.

По данным журналистов, снимок мог быть сделан в 1990-х или начале 2000-х годов в президентской резиденции Кэмп-Дэвид. На фото видны детали интерьера, связывающие кадр со временем администрации Билла Клинтона, хотя точное время и обстоятельства съемки не подтверждены.

Семья Кациматидис имеет заметные связи с республиканской политикой Нью-Йорка. Их дочь Андреа Кациматидис возглавляет Республиканскую партию Мангеттена и считается поклонницей Трампа. Сам Джон Кациматидис – бизнесмен и политический донор, длительно поддерживавший контакты с президентом США. Однако до сих пор неизвестно, почему Трамп именно так подписал фото женщины, назвав ее "дочкой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о семье Трампа: пятеро детей от трех жен и десять внуков.

Также "Комментарии" писали, что Трамп перепутал имя Илона Маска: видео конфуза попало в сеть.