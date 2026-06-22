"Хто це, чорт забирай": Трамп показав фото невідомої жінки, яку назвав дочкою (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп напередодні Дня батька здивував загадковою публікацією у Truth Social. Американський лідер розмістив старе фото жінки, яка сидить на дивані та розмовляє телефоном. А саму фотографію підписав словами про "чудову доньку".

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

20 червня Трамп поділився фотографією жінки, одягненої в чорне, яка відпочила на дивані.

"Чудова дочка. Пишаюся! Президент Дональд Трамп", — йдеться в дописі 80-річного Трампа.

Користувачів спантеличило те, що жінка на знімку не схожа на жодну з дочок президента, Іванку чи Тіффані Трамп. Після цього в мережі почали з’являтися версії щодо особи незнайомки та сенсу самого повідомлення.





Трамп опублікував фото з жінкою, яку назвав "чудовою дочкою"

Спершу коментатори припускали, що на фотографії може бути колишня дружина Трампа Марла Мейплз. Також в соцмережі розкритикували Трампа та вказали на його можливі ментальні проблеми. Зокрема Браян Крассенштейн написав: "Хто це, чорт забирай, і чому він думає, що це його дочка? Одна з головних ознак деменції — це плутанина між людьми та членами сім’ї".

Згодом низка американських медіа і користувачів соцмереж ідентифікували жінку як Марго Каціматідіс. Це дружину нью-йоркського мільярдера та давнього союзника Трампа Джона Каціматідіса.

За даними журналістів, знімок міг бути зроблений у 1990-х або на початку 2000-х років у президентській резиденції Кемп-Девід. На фото видно деталі інтер’єру, які пов’язують кадр із часом адміністрації Білла Клінтона, хоча точний час і обставини зйомки не підтверджені.

Родина Каціматідіс має помітні зв’язки з республіканською політикою Нью-Йорка. Їхня донька Андреа Каціматідіс очолює Республіканську партію Мангеттена та вважається прихильницею Трампа. Сам Джон Каціматідіс — бізнесмен і політичний донор, який тривалий час підтримував контакти з президентом США. Проте, досі невідомо, чому Трамп саме так підписав фото жінки назвавши її "дочкою".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відомо про сім'ю Трампа: п'ятеро дітей від трьох дружин та десять онуків.

Також "Коментарі" писали, що Трамп переплутав ім'я Ілона Маска: відео конфузу потрапило в мережу.