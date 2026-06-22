Трамп переплутав ім'я Ілона Маска: відео конфузу потрапило в мережу



















Президент США Дональд Трамп потрапив у черговий курйоз під час презентації нового президентського літака Air Force One. Розповідаючи про технічне оснащення борту, він помилково назвав мільярдера Ілона Маска "Леоном".

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

19 червня на авіабазі Ендрюс Трамп представляв літак Boeing, який має поповнити президентський авіапарк США. Під час промови американський президент окремо згадав супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX, яку засновав Ілон Маск.

"У нас там є комунікаційне обладнання, якого ніхто раніше не бачив. Це найвищий рівень, включаючи Starlink, мій друг Леон", — сказав Трамп, але, зрозумівши помилку, виправив її та додав, — "мій друг Ілон буде дуже радий".

Відео фрагмента оприлюднив американський журналіст Аарон Рупар. Після цього запис швидко поширився в соціальних мережах, де користувачі почали жартувати з обмовки президента. Частина коментаторів назвала Маска "Леоном" новим мемом, інші використали ситуацію для політичної критики Трампа. Зокрема серед коментарів були такі: "Він завжди буде Леоном Маском", "Відтепер він Леон", "Божевільний дідусь, схоже, хворий. Сподіваюся, це не серйозно", "Деменція Дон".

Сам виступ був присвячений новому літаку, який раніше належав Катару та був переобладнаний для потреб президента США. Трамп заявив, що борт отримав сучасні системи зв’язку, нове внутрішнє оснащення та інтеграцію Starlink. За його словами, літак має стати "літаючим Білим домом".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп потрапив у конфуз на прем’єрі фільму про Меланію.

Також "Коментарі" писали, що Трамп заснув у Білому домі під час заходу.