Будущий кандидат в президенты США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Никки Гейли на должность вице-президента.

Трамп остается фаворитом выборов в США. Фото из открытых источников

Как пишет издание Axios, близкие к кампаниям обоих кандидатов республиканцы считают, что примирение Трампа и Гейли в интересах обоих, несмотря на упорную борьбу между ними на праймериз и разногласия во взглядах на некоторые важные вопросы.

Издание назначает, что Трамп пытается компенсировать отставание в сборе средств от президента Джо Байдена, а также оплатить судебные издержки. В то же время у Гейли есть крепкие связи с донорами, которые с осторожностью относятся к экс-президенту.

Как известно, Никки Гейли является последовательной поклонницей оказания помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия строит в центральной Беларуси базу для размещения ядерных боеголовок. Если Россия перевезет ядерное оружие для хранения в Беларусь, это будет первый подобный случай после распада Советского союза. У РФ есть ядерные боеголовки на собственной территории, расположенные недалеко от Украины и стран НАТО. Однако, отмечает издание, разместив оружие в Белоруссии, Кремль попытается подчеркнуть ядерную угрозу и укрепить свои силы ядерного сдерживания.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что мир должен дать оценку, что привело к появлению мощного российского террористического режима с ядерным оружием, убежден политолог Александр Антонюк. "Война в Украине — это не только следствие двойных стандартов Запада и бездействия международных институтов, но и причина будущих военных эскалаций. Поэтому, кроме завершения войны в Украине, мир должен найти инструменты, которые сделают невозможными войны в будущем", — резюмировал эксперт.