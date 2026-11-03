Кто подставил Зеленского в Белом доме: Болтон назвал одно имя

Публичный спор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме мог быть не случайным срывом переговоров, а заранее спланированной провокацией. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что за обострением ситуации мог стоять вице-президент Джей Ди Вэнс.

Скандал в Белом доме: Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Свою версию событий Болтон озвучил в документальном фильме, опубликованном на YouTube. По его словам, именно Вэнс мог стремиться спровоцировать конфликт во время встречи американского и украинского лидеров 28 февраля 2025 года.

Тогда Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины, перспективы завершения войны и соглашение по использованию украинских природных ресурсов. Однако вместо запланированных договоренностей встреча в Овальном кабинете завершилась острым публичным спором.

Особенно напряженным стал разговор после того, как Венс начал упрекать украинского президента в якобы недостаточной благодарности за американскую помощь. Зеленский отвечал на обвинения, а Трамп присоединился к конфликту, критикуя позицию украинского лидера.

"Это вице-президент Вэнс, вероятно, хотел устроить скандал. Он мог предварительно обсудить это с Трампом, а мог и нет", — заявил Болтон.

Бывший советник назвал последствия встречи катастрофическими как для Украины, так и Соединенных Штатов.

"Я считаю, что это была катастрофа с американской точки зрения, катастрофа с украинской точки зрения, но с точки зрения Трампа – его личный триумф. И это все объясняет", – добавил Болтон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль рассматривает возможность усиления атак на Украину после выборов в США , где может проиграть Трамп.