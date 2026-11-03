Кто подставил Зеленского в Белом доме: Болтон назвал одно имя

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Slava Kot
Публичный спор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме мог быть не случайным срывом переговоров, а заранее спланированной провокацией. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что за обострением ситуации мог стоять вице-президент Джей Ди Вэнс.
Скандал в Белом доме: Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников
Свою версию событий Болтон озвучил в документальном фильме, опубликованном на YouTube. По его словам, именно Вэнс мог стремиться спровоцировать конфликт во время встречи американского и украинского лидеров 28 февраля 2025 года.
Тогда Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины, перспективы завершения войны и соглашение по использованию украинских природных ресурсов. Однако вместо запланированных договоренностей встреча в Овальном кабинете завершилась острым публичным спором.
Особенно напряженным стал разговор после того, как Венс начал упрекать украинского президента в якобы недостаточной благодарности за американскую помощь. Зеленский отвечал на обвинения, а Трамп присоединился к конфликту, критикуя позицию украинского лидера.
Бывший советник назвал последствия встречи катастрофическими как для Украины, так и Соединенных Штатов.